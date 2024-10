Stand: 20.10.2024 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Karpfen-Abfischen hat begonnen

In Schleswig-Holstein hat das Abfischen der Karpfen begonnen. In Reinfeld im Kreis Stormarn ist das Abfischen traditionell ein großes Spektakel. Tausende Besucher werden dazu erwartet. Der zweite Vorsitzende der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein, Thilo Kortmann, freut sich auf die Saison, sieht aber auch Probleme: "Also, es ist definitiv so, dass die Nachfrage stetig steigt. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Produzenten ab und der Druck durch die fischfressenden Feinde wird auch immer höher. Das heißt, im Grunde stehen wir jetzt da, dass wir sagen müssen: Der Bedarf ist höher als das, was wir noch produzieren können." Kortmann rechnet damit, dass die Preise für Karpfen um fünf bis zehn Prozent über dem Vorjahr liegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 11:00 Uhr

Lübeck: Verkehrseinschränkungen durch Marathon

Aktuell findet in Lübeck der Marathon statt. Autofahrer müssen bis in den Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Auch Linienbusse umfahren die Altstadt während der Veranstaltung. Die Priwall-Fähre können für einige Stunden nur Fußgänger nutzen. Die Strecke führt von der Lübecker Innenstadt über die Travemünder Allee und den Herrentunnel bis nach Travemünde. Nach Angaben der Stadt bleibt der Bereich rund um den Kohlmarkt bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Die Königstraße ist zum Teil ebenfalls gesperrt, bis etwa 16.30 Uhr. Laut Veranstalter haben sich mehr als 5.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 09:00 Uhr

Vermisster Mann bei Büchen gefunden

In Bröthen bei Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Samstagabend eine größere Suchaktion nach einem vermissten Mann erfolgreich zu Ende gegangen. Laut Polizei war der 84-Jährige am Nachmittag vermisst gemeldet worden. Etwa 160 Einsatzkräfte haben mit einem Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden nach dem Mann in einem angrenzenden Waldstück gesucht. Kurz nach 20 Uhr wurden sie fündig: Der 84 Jahre alte zuckerkranke Mann kam unverletzt in ein Krankenhaus nach Mecklenburg-Vorpommern. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 08:00 Uhr

Neues Führungsduo bei Grüne Jugend

Nachdem der bisherige Vorstand der Grünen Jugend zurück und aus der Partei ausgetreten ist, haben die Delegierten auf dem Bundeskongress der Parteijugend in Leipzigneu gewählt. Jette Nietzard und Jakob Blasel aus Kronshagen bei Kiel sind die neuen Co-Chefs. Fast 75 Prozent haben für den Kieler Blasel gestimmt. Der 24-Jährige, der in Kronshagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgewachsen ist, gehörte zu den Mitbegründern der Klimabewegung Fridays für Future. 2018 wurde er zum Vorstand der Grünen Jugend in Kiel gewählt. Künftig wird Jakob Blasel mit der 25-jährigen Jette Nietzard die Grüne Jugend auf Bundesebene leiten. Beide fordern mehr Anstrengungen beim Klimaschutz, eine humane Asylpolitik und soziale Gerechtigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 08:00 Uhr

Handball Bundesliga: THW Kiel gewinnt gegen VfL Potsdam

Am Samstagabend traf der VfL Potsdam in der Handball Bundesliga zum ersten Mal auf die Spieler des THW Kiel. Das Heimspiel gewann der Rekordmeister mit 27:23. In die Halbzeit gingen die "Zebras" mit 2 Toren Unterschied (13:11). Die Kieler wirkten nach der Terminhatz der vergangenen Wochen müde und unkonzentriert, einzig Nationaltorwart Andreas Wolff spielte in Normalform. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Nach einem zum Teil neblig-trüben Tagesstart gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Zwischen Hohwachter Bucht und Fehmarn bis ins Herzogtum Lauenburg ist längerer Sonnenschein möglich. An der Westküste kann es gegen Abend etwas Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 18 Grad in Trittau (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2024 06:00 Uhr

