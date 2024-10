Wieder kein Sieg: Holstein Kiel unterliegt Union Berlin Stand: 20.10.2024 17:26 Uhr Holstein Kiel muss weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga warten. Der Aufsteiger zog am Sonntag gegen Union Berlin mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

von Bettina Lenner

Das beachtliche 2:2 bei Meister Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause hatte dem Team von Trainer Marcel Rapp Hoffnung gemacht, doch die Partie gegen die Köpenicker begann für die heimischen der Fans im ausverkauften Holstein-Stadion mit einem Schreckmoment. Denn Union wäre nach 20 Sekunden um ein Haar ein Blitzstart gelungen, als Yorbe Vertessen nach einem langen Ball Benedict Hollerbach mit einer tollen Flanke am Fünfer bediente. Der Kopfball des Stürmers verpasste sein Ziel nur hauchdünn.

Im Anschluss war erst einmal Warten angesagt, bis sich die blauen Pyro-Rauchschwaden aus dem Kieler Block vom Spielfeld verzogen hatten. Als es schließlich weiterging, blieb es unterhaltsam, denn auch die Gastgeber verbuchten in der neunten Minute ihre erste Chance. Nach einer Ecke flog Nicolai Rembergs Seitfallzieher aus dem Gewühl heraus über das Tor, Benedikt Pichler wäre wohl noch besser positioniert gewesen.

Kiel macht es Berlin beim 1:0 leicht

Insgesamt präsentierte sich Union aber aggressiver und ballsicherer, und dann machte es der Aufsteiger den Gästen beim Führungstreffer auch noch sehr leicht. Nach einem Angriff über die linke Seite wurde Ex-KSV-Spieler Tom Rothe nicht attackiert und konnte unbedrängt ins Zentrum flanken, wo Aljoscha Kemlein völlig freistehend ins rechte Eck einnickte. Das erste Tor als Profi für den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Den "Eisernen", die gerne kompakt stehen und nach sieben Spieltagen erst vier Gegentreffer kassiert haben, kam die Führung sehr entgegen. Der Ausgleich lag in der Luft, als Pichler nahe der Eckfahne an den langen Pfosten auf Armin Gigovic flankte, doch der Kopfball des 22-Jährigen flog um einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

Unterm Strich tat sich Kiel aber schwer, den Ball zu erobern und die Initiative zu ergreifen. Gerade in dieser Phase fehlte den Hausherren Lewis Holtby (Rückenprobleme) als Kapitän und Stratege.

Die Schlussphase gehört den Gästen aus Berlin

Rapp brachte zur zweiten Hälfte in Shuto Machino seinen bislang besten Torschützen (vier Treffer). Und tatsächlich zeigte Holstein nun ein anderes Gesicht, ging entschlossener zu Werke und erstarkte zusehends, während von den Köpenickern offensiv nicht mehr viel kam.

Union-Keeper Frederik Rönnow war vermehrt gefordert, parierte erst gegen Nicolai Remberg (47.) und lenkte dann den strammen Distanzschuss von Finn Porath mit den Fingerspitzen noch über die Latte (53.). Timo Beckers druckvoller Abschluss strich um Zentimeter am linken Pfosten vorbei (57.).

Doch die Schlussphase gehörte den Berlinern, die sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt haben: Erst scheiterte Danilho Doekhi mit seinem Kopfball nur am Pfosten (88.), dann machte der starke Rothe, der schon das 1:0 aufgelegt hatte, mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf.

7.Spieltag, 20.10.2024 15:30 Uhr Holstein Kiel 0 Union Berlin 2 Tore: 0: 1 Kemlein (18.) 0: 2 Rothe (89.)

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Erras (68. Puchacz), Komenda - T. Becker, Knudsen (46. Machino), Porath (79. M. Schulz) - Gigovic (80. Arp), Remberg - Bernhardsson (34. Skrzybski), Pichler

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Trimmel, Kemlein (87. Haberer), Khedira, Rothe - Hollerbach (75. Siebatcheu / 87. Skov), Skarke (27. Jeong), Vertessen (75. Benes)

Zuschauer: 15034 (ausverkauft)



