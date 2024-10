Kiel feiert Wolff - Fahriger THW müht sich zu Sieg gegen Potsdam Stand: 19.10.2024 22:06 Uhr Der THW Kiel hat am Samstagabend den fünften Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Der Rekordmeister besiegte den 1. VfL Potsdam mit 27:23 (13:11). Die "Zebras" wirkten nach der Terminhatz der vergangenen Wochen müde und unkonzentriert, einzig Nationaltorwart Andreas Wolff spielte in Normalform.

von Tobias Knaack

Fünf Partien in drei Wettbewerben binnen zwölf Tagen hatte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha seit dem 3. Oktober bestritten - eine Terminhatz, die man dem THW im Duell mit dem krassen Außenseiter deutlich anmerkte. Insbesondere im Angriff agierte der Rekordmeister über weite Phasen der Partie unkonzentriert und ungenau.

Torhüter Wolff war es zu verdanken, dass der forsch aufspielende Aufsteiger die Kieler an diesem Abend nicht noch stärker ärgerte. Chancen genug hatten die Brandenburger, der 33-Jährige parierte aber 13 Würfe. Eric Johansson war mit sieben Toren bester Werfer des Jicha-Teams.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt dem THW nach dem hart erkämpften Erfolg über Potsdam erneut nicht, am Dienstag schon geht die Terminhatz weiter. Dann sind die "Zebras" im dritten Gruppenspiel der European League beim kroatischen Club RK Nasice gefordert (20.45 Uhr). In der Bundesliga geht es am kommenden Freitag zum HC Erlangen (20.30 Uhr).

Wolff stark, Bilyk zurück auf der Platte

Die Anfangsphase in der Kieler Arena hatte zwei Hauptprotagonisten: THW-Torhüter Wolff, der den Gästen in der ersten Viertelstunde bereits fünf Würfe wegnahm, und Rückraumspieler Nikola Bilyk, der nach überstandener Verletzung zurückkehrte. Als er in der 12. Minute von Trainer Jicha auf die Platte geschickt wurde, feierten die Fans der "Zebras" ihn. Und umso mehr, als er zwei Minuten später das 6:4 erzielte.

In der Defensive hatte der Rekordmeister den Aufsteiger, dem ein wirklicher "Shooter" aus dem Rückraum fehlt, gut im Griff. Im Angriff aber agierten die Schleswig-Holsteiner nicht immer mit der letzten Konsequenz: Lukas Zerbe an den Pfosten (13.) und Elias Ellefsen á Skipagøtu, der das Tor mit zwei ungenauen Abschlüssen (16. und 26.) verfehlte, ließen unter anderem beste Chancen liegen. Zudem leistete sich die Mannschaft immer wieder technische Fehler.

THW in der Offensive fahrig, Potsdam bleibt dran

Und so waren die Brandenburger voll drin in der Partie: Josip Simic "zauberte" - mit dem Rücken zum Tor stehend - den Ball zum neunten VfL-Treffer in den Winkel (11:9, 26.). Der zwischenzeitliche Kieler Drei-Tore-Vorsprung (11:8, 24.) schmolz dahin - und zwei Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte glich der Außenseiter aus. Weil Potsdams Torhüter Martin Tomovski einen Siebenmeter von Emil Madsen hielt - und weil David Cyrill Akakpo im Gegenstoß das 11:11 erzielte.

THW Kiel - 1. VfL Potsdam 27:23 (13:11) Tore Kiel: Johansson (7), Jacobson (4/2 Siebenmeter), Madsen (3/1), Duvnjak (2), Wiencek (2), Dahmke (2), Zerbe (2), Bilyk (2), Pekeler (2), Skipagötu (1)

Tore Potsdam: Akakpo (5), Simic (5), Klein (5), Siemer (2/2 Siebenmeter), Kix (2), Kofler (1), Schramm (1), Gorpishin (1), Furhmann (1)

Zuschauer: 10.053

Immerhin aus Kieler Sicht: Patrick Wiencek (29.) und Magnus Landin kurz vor der Halbzeit-Sirene sorgten für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Wolff und Duvnjak entscheiden die Partie

Die Schleswig-Holsteiner mussten sich steigern - und taten es zu Beginn des zweiten Durchgangs auch: Eric Johansson hämmerte den Ball in den Winkel (32.), Landin erzielte die erste Vier-Tore-Führung der Partie (15:11, 34.). Im Anschluss kehrte aber wieder der Schlendrian zurück - mit technischen Fehlern und vergebenen Würfen. Alleine Wolff war es zu verdanken, dass Potsdam nicht umgehend ausgleichen konnte. Den abermaligen Anschlusstreffer von Simic konnte aber auch der 33-Jährige nicht verhindern (15:14, 39.).

Und so bedurfte es erneut einer Serie von Wolff-Paraden, dass die Partie nicht noch zittriger für die "Zebras" wurde. Und da in Domagoj Duvnjak Mitte des zweiten Durchgangs ein weiterer Routinier das Spiel in der Offensive an sich riss, setzten sich die Gastgeber allmählich ab. Entweder setzte er seine Mitspieler gekonnt in Szen - oder traf selbst zum vorentscheidenden 23:17 (50.). Am insgesamt fahrigen Eindruck änderte aber auch das nichts.

