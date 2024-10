Husumer Krabbentage 2024: Alle Infos zu Programm und Preisen Stand: 18.10.2024 14:59 Uhr Am 19. und 20. Oktober geht es bei den 27. Husumer Krabbentagen um maritime Spezialitäten. Hier gibt es alle Infos zum verkaufsoffenen Sonntag, Preisen und Programm-Highlights.

Kulinarische Krabbenshows, Krabbenpulmeisterschaft, Krabben-Kochwettbewerbe: Bei den 27. Husumer Krabbentagen ist der Name Programm. Rund 60 Aussteller präsentieren sich am 19. und 20. Oktober am Binnenhafen und am Husumer Marktplatz.

Das Krabbenbrötchen kostet in diesem Jahr 7,50 Euro

Das Krabbenbrötchen gehe in diesem Jahr für 7,50 Euro vom Tresen, teilt das Fischhaus Loof in Husum mit. Der Preis fürs ungepulte Kilo liege zwischen 10 und 11 Euro, heißt es von den Krabbenfischern in der Region. Das sei ungefähr Vorjahresniveau. "In diesem Jahr gibt es kaum noch Krabben im Wattenmeer. Normalerweise fange ich in dieser Zeit zwei bis fünf Tonnen in der Woche, derzeit ist es nicht mal eine", sagt der Husumer Krabbenfischer Thorsten Laß. Dafür sei vor allem der Witting verantwortlich. Das ist eine Dorschart, die den Krabbenbestand nach Angaben der Fischer in diesem Jahr besonders stark dezimiert habe.

Öffnungszeiten und Kochshows im Überblick

Die "Bunte Meile" und um den Binnenhafen hat am Sonnabend (19.10.) und Sonntag (20.10.) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet - genauso wie der Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz, auf dem allerdings auch schon am Freitag (18.10.) von 10 bis 18 Uhr eingekauft werden kann. Am Sonnabend und Sonntag gibt es außerdem mehrere Kochshows oder -wettbewerbe.

Events bei den Krabbentagen 2024 in Husum Uhrzeit Sonnabend, 11.15 Uhr Showkochen mit Eröffnungsgästen Sonnabend, 12.45 Uhr Azubi-Kochwettbewerb rund um die Krabbe Sonntag, 13 Uhr 9. Husumer Krabbenpul-Meisterschaft Sonntag, 14 Uhr Showkochen mit Max Bohn vom Nordfriesischen Lammkontor Sonntag, 15.45 Uhr Showkochen mit der Krokusblütenkönigin und der Lammkönigin

Verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft Husum

Auch am Sonntag öffnen beim Shopping-Sonntag der Werbegemeinschaft Husum viele Geschäfte in der Hafenstadt, und zwar von 12 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag jeweils ab 14.15 Uhr Stadtführungen zu den Themen "Viehmarkt" und "Theodor Storm". Treffpunkt ist jeweils an der Husumer Tourist Information.

Weitere Programm-Infos im Internet und als PDF

Das Programm im Detail und auch Informationen zum Geländeplan gibt es entweder auf der Website der Husumer Krabbentage oder auch als Programm-Flyer zum Download.

Mehrere Parkmöglichkeiten und kostenloser ÖPNV-Shuttle

Rund um den Husumer Binnenhafen und den Marktplatz gibt es diverse Parkmöglichkeiten. Ein kostenloses Parkangebot gibt es laut der Stadt Husum auf dem Messegelände (MHC) im Gewerbegebiet. Von dort aus soll ein Bus-Shuttle im Viertelstundentakt zum ZOB fahren. Generell sind alle sieben städtischen Buslinien von "HusumBus" während der Krabbentage kostenlos. Weitere Informationen zu den Angeboten und Fahrplänen gibt es hier.

Husumer Krabbentage 2025: Termin steht schon fest

Wer auch bei den 28. Husumer Krabbentagen 2025 dabei sein möchte, sollte sich am 18. und 19. Oktober nichts vornehmen. Dann ist nämlich die nächste Auflage des Volksfestes geplant.

