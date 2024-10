Stand: 18.10.2024 07:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

ADAC erwartet Staus zum Ferienbeginn in Hamburg und SH

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es laut ADAC voll auf den Straßen. In beiden Bundesländern beginnen die Herbstferien. Der Automobilclub empfiehlt, wenn möglich, erst am Abend nach dem Berufsverkehr oder am Sonnabend ganz früh loszufahren. Längere Schlangen könnten sich auch am Hamburger Flughafen bilden. Der Airport erwartet bis Sonntag pro Tag bis zu 58.000 an- und abreisende Passagiere und über 380 Flüge. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 07:00 Uhr

Munition in der Ostsee: Bergung weniger schädlich als angenommen

Die Bergung von Weltkriegsmunition beeinträchtigt den Meeresboden offenbar kaum. Zu diesem Zwischenfazit kommen die GEOMAR-Forscherinnen und -Forscher, nachdem sie die ersten Munitionen bergen konnten. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass eine Bergung auch mit maschinellen Greifarmen die verrostete Munition im Wasser weiter beschädigt könnte. Nach ersten Tests geht das GEOMAR-Team nun davon aus, dass durch die Bergungsarbeiten in der Lübecker Bucht vor Neustadt (Kreis Ostholstein) nur wenig Gift in die Umwelt kommt. Genaue Erkenntnisse darüber soll nun die Analyse von Wasser- und Sedimentproben bringen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 06:00 Uhr

Krankenhausreform erntet Kritik aus Schleswig-Holstein

Trotz massiver Kritik hat der Bundestag am Donnerstag für die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestimmt. Sie zielt darauf ab, dass Kliniken weniger finanziell belastet werden und soll die Spezialisierung der Krankenhäuser fördern. Künftig sollen sie vor allem dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Leistungen anbieten. Dafür erhalten sie eine Vorhaltepauschale. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) kritisiert, dass Forderungen nach einer ausreichenden Finanzierung im Übergangszeitraum und mehr Bürokratieabbau nicht berücksichtigt worden sein. Sie fürchtet, die Versorgung vor allem im ländlichen Raum könnte gefährdet werden und fordert Nachbesserungen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 05:30 Uhr

Wetter: überwiegend trocken mit Nebel

Am Freitag ist es an der Westküste und in Nordfriesland überwiegend wolkig, teils trüb und gelegentlich kommt etwas Regen herunter. Ansonsten bleibt es nach etwaigem Frühnebel meist trocken, mancherorts gibt es auch größere Auflockerungen oder heitere Phasen, bevorzugt im Südosten. Höchstwerte liegen bei 14 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger Süd-, später Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 06:00 Uhr

