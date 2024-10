Staus auf Autobahnen zum Ferienstart vor allem rund um Hamburg Stand: 18.10.2024 16:10 Uhr In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern war heute letzter Schultag vor den Herbstferien. Reisende brauchen aktuell vor allem auf einigen Autobahnabschnitten rund um Hamburg Geduld. Am Elbtunnel bildeten sich kilometerlange Staus.

Vor allem in Richtung Süden reihen sich derzeit die Autos vor dem Elbtunnel. Gegen 16 Uhr hieß es: sieben Kilometer Stau. Aber auch unter anderem auf der A1 und auf mehreren Bundesstraßen im Raum Hamburg gibt es Staus oder stockenden Verkehr. Auf der A2 in Richtung Westen im Bereich Hannover wurde am Nachmittag ebenfalls ein mehrere Kilometer langer Stau gemeldet. In Niedersachsen enden die Ferien an diesem Wochenende.

Verkehrsexperten: Erst abends oder morgen sehr früh fahren

Der ADAC hatte vor dem Ferienstart mitgeteilt, dass vor allem bei den Langzeitbaustellen auf der A1 und A7 viel Verkehr und Behinderungen möglich seien - insbesondere heute Nachmittag und morgen Vormittag. Die Experten des Verkehrsclubs empfahlen, wenn möglich erst heute Abend nach dem Berufsverkehr gegen 19 Uhr oder morgen ganz früh loszufahren.

Flughafen: "Dieses Wochenende hat es in sich"

Auch am Hamburger Flughafen herrscht zum Ferienbeginn Hochbetrieb. Mit mehr als 58.000 Passagieren sei der heutige Tag der stärkste Tag seit der Corona-Pandemie, sagte Flughafensprecherin Janet Niemeyer. "Dieses Wochenende hat es in sich." Außer den Urlaubern aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kehrten auch viele Reisende nach Niedersachsen und Bremen zurück, wo am Montag wieder die Schule beginnt. Hinzu kämen freitags immer besonders viele Pendler und Geschäftsreisende. Trotz des Andrangs habe es bislang keine ungewöhnlich langen Wartezeiten am Airport gegeben. "Es läuft alles reibungslos", sagte Niemeyer. Vorab hieß es allerdings, Fluggäste sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug in den Terminals sein.

Baustellen schränken Bahnverkehr ein

Auch Bahnreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen - unter anderem wegen anhaltender Bauarbeiten. Auf der Strecke Hamburg-Berlin brauchen Fahrgäste zum Beispiel mindestens 45 Minuten länger. Und auch bei der Hamburger S-Bahn wird in den Ferien gebaut. Wegen Brückenarbeiten gibt es ab morgen Sperrungen bei der S1 und S2.

