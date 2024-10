Hamburger Flughafen rechnet mit Ansturm in den Herbstferien Stand: 15.10.2024 14:58 Uhr Hamburg und Schleswig-Holstein starten am Montag in die Herbstferien. Der Hamburger Flughafen erwartet in den kommenden zwei Wochen Hochbetrieb an den Terminals und die stärksten Wochen seit der Corona-Pandemie.

Insbesondere am kommenden Wochenende wird es am Flughafen in Fuhlsbüttel vermutlich sehr voll werden. Denn in Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Freitag der letzte Schultag. Reisende aus Niedersachsen und Bremen hingegen kehren dann wegen ihrem Ferienende aus dem Urlaub zurück. An den Spitzentagen von Freitag bis Sonntag rechnet der Hamburger Flughafen pro Tag nach eigenen Angaben mit bis zu 58.000 an- und abreisenden Passagieren und über 380 Flügen.

Flughafen in den Herbstferien besonders ausgelastet

Die Herbstferien sind laut Airport die Wochen mit der höchsten Nachfrage im ganzen Jahr - bis zu 370.000 Fluggäste pro Woche sind dann möglich. Besonders beliebt sind bei den Norddeutschen im Herbst die Kanarischen Inseln, Mallorca oder auch die Türkei. Aber auch Fernreisen über die Drehkreuze Dubai und Doha werden viel gebucht.

Wie man Warteschlangen vermeiden kann

Passagieren empfiehlt der Flughafen, in den Ferien mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Zwei Tipps, die Reisenden lange Warteschlangen ersparen können sind der Check-in am Vorabend und das sogenannte Slot-and-Fly-Angebot. Dabei kann sich jeder Passagier kostenlos ein 15-minütiges Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren. Bis Ende Oktober öffnet der Flughafen seine Terminals bereits morgens um 3.15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist ab 3.30 Uhr besetzt, auch viele Fluggesellschaften öffnen die Check-in-Schalter früher als üblich.

Bauarbeiten bei der S-Bahn sorgen für Verzögerungen

Voll könnte es in den Herbstferien auch in einigen S-Bahnen werden: Bei der S-Bahn Hamburg stehen auf der Linie S1 und S2 Bauarbeiten an. Beide Sperrungen starten laut S-Bahn Hamburg am Sonnabend, den 19. Oktober und dauern ungefähr zwei Wochen. Die Linie S1 fährt dann nicht mehr zwischen den Haltestellen Othmarschen und Bahrenfeld, die S2 zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet. Ersatzweise fahren Busse.

