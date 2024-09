Stand: 02.09.2024 10:14 Uhr Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn holt Gold

In der La Defense Arena in Paris schlug sie über 150 Meter Lagen mit persönlicher Bestzeit von 2:51:31 Sekunden an. Im Anschluss an ihren Sieg sagte sie Sonntagabend in der ARD: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade völlig überwältigt von den Gefühlen." Es stecke so viel Arbeit hinter dem Sieg, so die Elmshornerin (Kreis Pinneberg): Und so viel Verzicht von den Kindern. Sie hätten so viel zurückstecken müssen. Jetzt wurde das alles durch den Sieg belohnt.

Scholz schon vorher Beste - aber keine Medaille

Auch in einigen anderen Startklassen - wie über 200 Meter Freistil - war Tanja Scholz bereits mit Bestzeit unterwegs. Es wurden aber keine Medaillen vergeben. Der Grund dafür, war laut Veranstalter, dass nicht genug Athletinnen mit einem vergleichbaren Grad der Einschränkung dabei waren. Deswegen musste sie mit weniger eingeschränkten Schwimmerinnen um die Medaillen kämpfen - wo sie dann zuerst nicht auf das Treppchen kam. Tanja Scholz ist seit einem Reitunfall vor vier Jahren komplett querschnittsgelähmt. Dienstag und Donnerstag stehen die nächsten Rennen für Scholz an. Dann startet sie über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. Die Spiele in Paris sind ihre ersten Paralympischen Spiele.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Schwimmen