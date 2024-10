Stand: 06.10.2024 23:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Helgoland: Schlepper ziehen havarierte Fähre nach Büsum

Nach einem technischen Defekt an Bord der Helgolandfähre "Funny Girl" haben zwei Schlepper das Seebäderschiff an den Haken genommen, um es nach Büsum zu ziehen. Das Fährschiff mit 250 Passagieren an Bord trieb zuvor stundenlang manövrierunfähig auf der Nordsee bei Helgoland. Laut Reederei konnte das Schiff trotz aller Bemühungen der Crew die Fahrt nicht aus eigener Kraft fortsetzen. Verletzte hat es nach Informationen der zuständigen Behörden nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 07:00 Uhr

Überfall der Hamas auf Israel: Israelische Flaggen vor Schleswig-Holsteins Behörden

Zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel vor einem Jahr wehen vor Behörden in Schleswig-Holstein heute auch israelische Flaggen. Das hatte das Innenministerium angeordnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, dass das Land Schleswig-Holstein damit ein Zeichen der Solidarität setze. Außerdem ist am Montagabend eine Gedenkveranstaltung im Landeshaus in Kiel geplant. Am Montagnachmittag gibt es Mahnwachen in Kiel und Lübeck. Bereits am Sonntag hatten etwa 200 Menschen an der Kiellinie in Kiel den Opfern des Überfalls der Hamas gedacht. Laut der Dokumentationsstelle für Antisemitismus sind seit dem Überfall im vergangenen Jahr die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen. "Wir fühlen uns eher unsicher, weil man nicht weiß, wie ein Mensch, der einem entgegenkommt, denkt", sagt Walter Blender vom Landesverband der jüdischen Gemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 07:00 Uhr

Verletzte nach Zusammenstoß in Pinneberg

In Pinneberg sind am Sonntagabend im Wedeler Weg zwei Autos zusammengestoßen - laut Polizei ein Mercedes und ein Seat. Die Fahrerin des Seats wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren knapp zwei Stunden vor Ort. Die genauen Umstände des Unfalls sind laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gibt Sieg in Gummersbach aus der Hand

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga den ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen müssen. In Gummersbach reichte es für die Norddeutschen am Sonntag nur zum einem 29:29 (13:15). | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 06:00 Uhr

Smartphone am Steuer? - Landespolizei kontrolliert verstärkt

In dieser Woche will die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkt Autofahrer kontrollieren. Vor allem will die Landespolizei gegen Autofahrerinnen und Autofahrer vorgehen, die am Steuer ihr Smartphone benutzen. "Drei Sekunden Ablenkung bei 50 Kilometern pro Stunde bedeuten über 40 Meter Blindflug", so die Landespolizei in einer Mitteilung. Smartphones erhöhen die Unfallwahrscheinlichkeit demnach erheblich. Außerdem wollen die Beamtinnen und Beamten darauf achten, ob alle Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt angelegt haben. Die verstärkten Kontrollen sollen bis kommenden Sonntag laufen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 06:00 Uhr

"Missunde II" fällt wegen Lagerschadens aus

Wegen eines Lagerschadens an der Antriebswelle hat die Schleifähre "Missunde II" (Kreis Schleswig-Flensburg) den Betrieb am Sonntagmittag einstellen müssen. Wie lange sie ausfallen wird, entscheidet sich nach einer genaueren Untersuchung am Montag. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2024 19:30 Uhr

Viel zu tun für Retter der DGzRS

Weil es an Bord ihrer Motorjacht stark rauchte, hat eine Familie am Sonnabend etwa 1,5 Seemeilen vor Wendtorf auf der Kieler Förde den Notruf gewählt. Das Seenotrettungsboot "Jürgen Horst" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) fuhr hinaus, ein Seenotretter unterstützte den Skipper und stellte fest, dass nur eine Kühlwasserleitung geplatzt war. Begleitet von einem weiteren Boot konnte der Havarist den Hafen anlaufen. Die Mutter und die beiden Kinder waren zuvor auf die "Jürgen Horst" umgestiegen. Außerdem schleppte die "Jürgen Horst" am Samstagabend ein havariertes Boot von einer Segelregatta samt Besatzung in den Kieler Hafen. Bereits am Freitag hatten Seenotretter der Station Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein herrenloses Segelboot abgeschleppt. Der über Bord gegangene Skipper war zuvor von einer anderen Jacht gerettet worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2024 18:00 Uhr

Regionalliga: Punkteteilung im Lübecker Derby, Holstein Kiel II gewinnt, Weiche Flensburg verliert

In der Regionalliga Nord endete das Derby zwischen Phönix Lübeck und dem VfB Lübeck unentschieden mit 1:1. Das Spiel zwischen dem SV Todesfelde und Holstein Kiel II endete 0:3. Weiche Flensburg verlor bei Werder Bremen II mit 1:4. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2024 17:00 Uhr

Wetter: Wolken und Regenschauer

Heute ist es wolkig bis stark bewölkt mit gelegentlich durchziehenden Regenschauern. Nachmittags gibt es längere trockene Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad auf Fehmarn und bei 18 Grad in Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 06:00 Uhr

