SG Flensburg-Handewitt gibt Sieg in Gummersbach aus der Hand

Stand: 06.10.2024 19:30 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga den ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen müssen. In Gummersbach reichte es für die Norddeutschen am Sonntag nur zum einem 29:29 (13:15).