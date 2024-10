Kiel: 200 Menschen gedenken Terrorangriff auf Israel Stand: 06.10.2024 16:21 Uhr Kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf Israel hat es in Kiel eine Kundgebung gegeben, um an den Terrorakt zu erinnern. Auch eine pro-palästinensische Demonstration gab es.

Etwa 200 Menschen haben am Sonntag an der Kiellinie in Kiel dem Überfall der Hamas auf Israel vor einem Jahr gedacht. Organisiert hatte die Kundgebung unter anderem die deutsch-israelische Gesellschaft und das Bündnis gegen Antisemitismus. Direkt daneben positionierte sich eine pro-palästinensische Demonstration mit etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Beide Veranstaltungen blieben friedlich.

Demonstration auch in Hamburg

In Hamburg demonstrierten anlässlich des Jahrestags etwa 400 Menschen für die Freilassung der von der Hamas in Gaza festgehaltenen Geiseln.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seither mehr als 41.270 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Diese Zahl lässt sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

