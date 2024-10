Stand: 03.10.2024 10:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

DHB-Pokal: THW Kiel heute vor schwerer Aufgabe beim HSV Hamburg

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss heute um 15 Uhr beim HSV Hamburg antreten. Vor einem Jahr gab es am Tag der Deutschen Einheit das Pokal-Aus. Die Kieler sind gewarnt - auch weil der HSVH zuletzt in der Bundesliga zweimal in Folge siegte. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 13:00 Uhr

Tag der Deutschen Einheit: Gottesdienst in Lübeck, Einheitsbuddeln in Kaltenkirchen

Der Tag der Deutschen Einheit wird auch in Schleswig-Holstein gefeiert. Zum Beispiel mit einem Festgottesdienst am Grenzmuseum in Lübeck-Schlutup oder auch beim Einheitsbuddeln in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), wo 750 Bäume gepflanzt werden sollen. In den Zeiten, wo man das Gefühl habe, dass die Gesellschaft in einigen Bereichen auseinanderdrifte, sei es wichtig, deutlich zu machen, "dass wir glücklich sein dürfen, dass wir ein geeintes Vaterland sind und wir in Frieden und Freiheit leben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 11:00 Uhr

Moscheen öffnen in SH ihre Türen

Zahlreiche Moscheen öffnen heute ihre Türen für Besucherinnen und Besucher, etwa in Lübeck, Bargteheide (Kreis Stormarn) oder Kiel. Ziel sei es, in den Dialog zu treten und Vorurteile abzubauen, sagte Fatih Mutlu, der Vorsitzende der SCHURA Islamische Religionsgemeinschaft Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 11:00 Uhr

DHB-Pokal: VfL Lübeck-Schwartau verpasst knapp Pokalsensation

In der zweiten Pokalrunde hat Handball Zweitligist VfL Lübeck Schwartau nur ganz knapp eine Sensation verpasst. Gegen den Bundesligisten Hannover Burgdorf verloren die Lübecker erst nach Verlängerung mit 33:36. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 10:00 Uhr

Häckel ist jetzt offiziell Ex-Bürgermeister von Sylt

Nach seiner Abwahl ist Nikolas Häckel (parteilos) am Mittwochabend vom Gemeindeabstimmungsausschuss im Rathaus in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) offiziell in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Außerdem hatten die neun Mitglieder das vorläufige Abstimmungsergebnis geprüft und beschlossen, das damit jetzt amtlich ist. Am Sonntag hatten 4.342 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sylt für die Abwahl Häckels votiert, 860 stimmten dagegen. Die Politiker warfen dem gebürtigen Sylter unter anderem die jahrelange Haushaltsmisere, fehlende Kommunikation, mangelhaftes Vertrauen sowie Unzulänglichkeiten bei seiner Verwaltungsarbeit vor. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 09:00 Uhr

Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg: Untersuchung im UKE

Wegen des Verdachts auf eine Ansteckung mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus werden zwei Menschen im Universitätsklinikikum Hamburg-Eppendorf (UKE) untersucht. Das Pärchen war am Mittwochabend mit einem Zug am Hamburger Hauptbahnhof angekommen. Zeitweise sperrte die Bundespolizei deshalb dort einen Bahnsteig. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 09:00 Uhr

Wetter: Erst wechselhaft und später zeitweise Sonnenschein

Heute Nachmittag ist es überwiegend heiter. Zum Teil scheint die Sonne, gebietsweise gibt es aber auch Wolken. Fast überall bleibt es trocken, nur zwischen der Lübecker Bucht und dem Herzogtum Lauenburg kommen vereinzelt ein paar kurze Schauer herunter. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Lübeck bis 16 Grad auf Amrum. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2024 10:00 Uhr

