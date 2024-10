DHB-Pokal: Hannover-Burgdorf müht sich in Lübeck ins Achtelfinale Stand: 02.10.2024 21:31 Uhr Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist mit großer Mühe ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Die "Recken" siegten bei Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau 36:33 erst nach Verlängerung. Drittligist Empor Rostock überraschte gegen Nordhorn-Lingen.

In der Bundesliga hat Hannover-Burgdorf mit 6:2 Punkten einen starken Start hingelegt. Im Pokal geriet das Team von Trainer Christian Prokop beim klassentieferen Gegner, der nach den ersten vier Spieltagen die gleiche Bilanz hat, gehörig in Bedrängnis. Die Schleswig-Holsteiner führten zur Pause mit 19:15. Hannovers Justus Fischer war es schließlich, der für den Favoriten zum 26:26 (54.) erstmals wieder ausgleichen konnte. Die Niedersachsen gingen dann auch in Führung, Nadav Cohen glich jedoch Sekunden vor Ende noch zum 30:30 aus. In der Verlängerung führte dann Nationalspieler Renars Uscins sein Team zum Sieg.

Weitere Informationen THW Kiel zum Pokalkracher in Hamburg - HSV-Trainer Baumgart als Losfee Handball-Rekordmeister THW Kiel muss am Tag der Deutschen Einheit beim HSV Hamburg antreten. Vor einem Jahr gab es am 3. Oktober das Pokal-Aus. mehr

Das Topspiel der zweiten Runde findet am Tag der deutschen Einheit statt: Der HSV Hamburg empfängt am Donnerstag um 15 Uhr den THW Kiel. Im Anschluss wird Losfee Steffen Baumgart, Trainer bei den Fußballern des HSV, die Lose für die nächste Runde ziehen.

Empor bestätigt gute Frühform

Eine böse Überraschung gab es für Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen. Bei Drittligist HC Empor Rostock verloren die Niedersachsen mit 40:42 (15:17, 33:33) - ebenfalls nach Verlängerung.

Für die Mecklenburger ist es derweil ein großer Erfolg. Einst eine große Nummer im Handball, spielt Empor seit 2023 erneut lediglich in der 3. Liga Nord-Ost. Aber: Nachdem die Rostocker die vergangene Saison auf Rang zwei beendet hatten, sind sie auch in diese Runde sehr gut gestartet. Vier Spiele - vier Siege lautet bisher die Bilanz. Der Erfolg gegen die HSG dürfte weiteren Rückenwind geben.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.10.2024 | 22:25 Uhr