Tag der Offenen Moschee: Zahlreiche Einrichtungen in SH machen mit Stand: 02.10.2024 15:12 Uhr Seit 1997 öffnen Moscheen am Tag der Deutschen Einheit ihre Türen. Nach Angaben des Zentralrats der Muslime in Deutschland soll das zu einer besseren Verständigung zwischen den Religionen beitragen.

Das Motto in diesem Jahr lautet "Life Matters: Jedes Leben zählt!". Der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland (KRM) will damit nach eigenen Angaben deutlich machen, dass das Leben in allen seinen Facetten ein kostbares Gut und ein Geschenk Allahs ist, das es zu schätzen und zu schützen gilt. Jedes Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, verdiene Respekt und Fürsorge.

Inmitten des Strebens nach einem erfüllten, sinnhaften Leben sei es schwierig, die Hoffnung nicht zu verlieren, denn täglich seien die Menschen konfrontiert mit Nachrichten über Konflikte, Leid und Ungerechtigkeiten. Am Tag der Moschee, am Donnerstag, dem 3. Oktober, soll nun ein Licht entzündet werden. Der KRM schreibt: "Jeder von uns kann zu einer gerechteren Welt beitragen. Wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen, um gemeinsam ein Zeichen für Menschlichkeit, Respekt und Solidarität zu setzen."

In Schleswig-Holstein beteiligen sich folgende Moscheen am Tag der offenen Tür:

Bargteheide Moschee, Am Redder 1, 22941 Bargteheide

Fatih Moschee, Katharinenstr. 37, 23552 Lübeck

Küba Moschee, Kücknitzer Hauptstr. 4c, 23569 Lübeck

Zentrum Moschee, Alte Lübecker Chaussee 19, 24113 Kiel

Neumünster Fatih Moschee, Friedrichstr. 26, 24534 Neumünster

Zentrum Moschee, Eckernförder Str. 60, 24768 Rendsburg

Bait-ul-Baseer Moschee, Wakendorfer Str. 11, 23866 Nahe

Glinde Moschee, Tannenweg 5, 21509 Glinde

