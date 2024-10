DHB-Pokal: THW Kiel gegen Magdeburg, Hannover empfängt Flensburg Stand: 03.10.2024 17:01 Uhr Losfee Steffen Baumgart hat am Donnerstag einige spannende Duelle im DHB-Pokal-Achtelfinale gezogen. Der THW Kiel empfängt den deutschen Meister und Titelverteidiger SC Magdeburg, Die SG Flensburg tritt bei der TSV Hannover-Burgdorf an.

"Er hat fast alles falsch gemacht", sagte THW-Boss Viktor Szilágyi lachend bei der Auslosung direkt nach der Zweitrunden-Partie zwischen dem HSVH und Kiel in Richtung Baumgart, der Chefcoach seines Lieblings-Fußballclubs HSV ist.

Der Kieler freute sich dann aber doch über das sehr reizvolle Heimspiel für die Kieler Fans, das am 13. oder 14. November ausgetragen wird.

Baumgart selbst sprach von vielen interessanten Spielen: "Für Handball-Freunde gibt es nichts Besseres." Das Duell Kiel gegen Magdeburg "könnte auch das Finale sein".

Spannend wird es auch in Hannover: Dort empfangen die "Recken", die sich mit Mühe und Not beim VfL Lübeck-Schwartau (36:33 n.V.) in die nächste Runde gekämpft haben, die SG Flensburg-Handewitt. Die Schleswig-Holsteiner hatten wie Magdeburg und die MT Melsungen als Top Drei der vergangenen Pokalsaison bis hier hin spielfrei.

Empor Rostock darf vom Viertelfinale träumen

Als Drittligist ist Empor Rostock der große Außenseiter im Pokal-Achtelfinale. Dort bekommen es die Mecklenburger allerdings mit HBW Balingen-Weilstetten wie schon in der 2. Runde mit einem Zweitlisten zu tun. Der Traum vom Einzug ins Viertefinale lebt.

Die übrigen Pokal-Duelle in der Runde der besten 16 lauten: Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin, TUSEM Essen - MT Melsungen, ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig, VfL Gummersbach - Bergischer HC und HSC 200 Coburg - TBV Lemgo Lippe.

