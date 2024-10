Einheitstag in Lübeck-Schlutup: Erinnern an "hohes Gut" der Freiheit Stand: 03.10.2024 14:12 Uhr Für Lübecks Bürgermeister Lindenau rückt der Blick auf die Errungenschaft der Freiheit zum Tag der Deutschen Einheit in den Mittelpunkt. Gerade für die Anwohner der ehemaligen innerdeutschen Grenze sei dieses Fest sehr wichtig, sagte er.

Zum Tag der Deutschen Einheit haben mehrere Hundert Menschen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Grenzmuseum in Lübeck-Schlutup einen Festgottesdienst gefeiert. Der Schlutuper Pastor Christian Asmussen betonte, dass der Tag der Deutschen Einheit zum Frieden mahne. Und das sei aktuell wichtiger denn je. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sagte NDR Schleswig-Holstein, dass er merke, wie wichtig gerade den Anwohnern der ehemaligen innerdeutschen Grenze dieses Fest sei. Der Einheitstag erinnere daran, wie hoch das gut das Gut der Freiheit sei.

Günther: Dürfen glücklich sein, in Frieden und Freiheit zu leben

Ähnlich hatte sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vor den Festlichkeiten geäußert. In den Zeiten, wo man das Gefühl habe, dass die Gesellschaft in einigen Bereichen auseinanderdrifte, sei es wichtig, deutlich zu machen, "dass wir glücklich sein dürfen, dass wir ein geeintes Vaterland sind und wir in Frieden und Freiheit leben", sagte er. Eine weitere Aktion zum Tag der Deutschen Einheit in Schleswig-Holstein gab es In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Dort pflanzten Menschen 750 Bäume - beim sogenannten Einheitsbuddeln.

