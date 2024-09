Stand: 30.09.2024 06:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kaltenkirchen: Brand eines Mehrfamilienhauses

In Kaltenkirchen im Kreis Segeberg hat es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen gegen 22.30 Uhr alarmiert. Bei dem Brand sei vor allem das Dach des Hauses beschädigt worden. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

Bürgermeister der Gemeinde Sylt abgewählt

Rund 83 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben am Sonntag für die Abwahl des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt Nikolas Häckel gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,1 Prozent. Die Gemeindevertretung hatte die Abwahl wegen "Zerrüttung des Vertrauensverhälnisses" im Juli mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht. Häckel, der mehrere Monate wegen eines Burn-Outs krankgeschrieben war, sagte, er fühle keine Traurigkeit und kündigte an, sich in einem Kloster erholen zu wollen. Innerhalb von sechs Monaten muss jetzt eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Der erst 50jährige Nikolas Häckel wird pensioniert. Er saß seit 2015 auf dem Chefseessel der Gemeinde Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

Ministerpräsident Günther heute bei Krisentreffen zu Rendsburger Kanaltunnel

Ministerpräsident Daniel Günther trifft sich heute mit Vertretern des Unternehmensverbandes Mittelholstein. Dabei geht es um die Probleme mit der Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die löst nach Angaben des Verbands inzwischen so häufig aus, dass ein erheblichen wirtschaftlicher Schaden entsteht. Bis Anfang September gab es deshalb fast 270 automatische Tunnelsperrungen. Das sind 50 mehr als im gesamten Jahr davor. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

Weitere Austritte bei den Grünen

Sieben von acht Mitgliedern des Landesvorstands der Jungen Grünen in Schleswig-Holstein haben am Sonntag ihren Austritt aus der Partei angekündigt. Darunter sind auch 3 ehemalige Vorstandsmitglieder. Die Sprecherin der Grünen Jugend, Katharina Kewitz, erklärte, sie verlasse die Partei, weil diese den Abbau des Sozialstaates mittrage. Der Co-Vorsitzende der Grünen im Land, Gazi Freitag sagte, er sei etwas überrascht. Man habe die Grüne Jugend immer sehr miteinbezogen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Der Landtagsabgeordnete und Landessprecher der Grünen Jugend, Jasper Balke, erklärte, er habe zwar Verständnis für den Schritt. Es sei aber falsch und absurd zu glauben, einem gesellschaftlichen Rechtsruck mit einer weiteren Aufspaltung des linken Lagers entgegentreten zu können. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen Frankfurt

Nach dem ersten Bundesliga-Punktgewinn in Bochum hat Aufsteiger Holstein Kiel zu Hause den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntag 2:4 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt und bleiben Tabellenletzter. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Am Tag gibt es einen Mix aus Sonnenschein und mal lockeren, mal dichteren Wolkenfeldern. Es bleibt längere Zeit heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) und 17 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

