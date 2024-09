Stand: 23.09.2024 08:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SEK-Einsatz in Norderstedt: 40-Jähriger festgenommen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Er hatte gestern laut Polizei von einem Balkon aus mit einem Scharfschützengewehr auf Menschen gezielt. Noch bevor das SEK eintraf, verließ der Mann die Wohnung. Am Abend konnte er dann von den Einsatzkräften festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand das SEK zahlreiche Kurz- und Langwaffen. Ob es sich um scharfe Waffen handelt, ist aber noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel Gaarden

Die Feuerwehr in Kiel ist am Sonntagabend zu einem Brand im Stadtteil Gaarden ausgerückt. Laut Feuerwehr war der gesamte Treppenraum eines Mehrfamilienhauses stark verraucht. Der Rauch hatte sich bereits in mehreren Wohnungen ausgebreitet. Das gesamte Gebäude wurde geräumt. Vier Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kieler Kliniken. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:00 Uhr

Wahl in Brandenburg: Günther gratuliert Woidke

Glückwünsche aus Schleswig-Holstein nach Brandenburg: CDU-Landeschef Daniel Günther hat dem SPD-Kandidaten Dietmar Woidke zu seinem Sieg bei der Landtagswahl gratuliert. Günther sagte, der Erfolg der Sozialdemokraten sei das Ergebnis einer maximalen Distanzierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Bundes-SPD. Dass die CDU schlechter abgeschnitten habe als 2019, liege auch daran. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli freute sich über das Ergebnis in Brandenburg. Sie blickt aber auch besorgt auf das starke Abschneiden der AfD. Der Kampf gegen rechts - und vor allem gegen Rechtspopulisten - werde weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

Madsen rechnet mit teurerem Deutschlandticket

Die Verkehrsminister der Länder beraten am Vormittag über die Zukunft des Deutschlandtickets. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte, es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Preis in Höhe von 49 Euro ein Einstiegspreis gewesen sei. Bereits jetzt sei es ein sehr stark subventioniertes Ticket, um Pendler und Reisende zu entlasten. Er rechnet mit einem Anstieg des Preises. Madsen warb für ein mäßiges Modell. Am wichtigsten ist es aus seiner Sicht, dass der Bund zusagt, dass es mit dem Ticket auch ab 1. Januar 2026 weitergeht. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

Herbst-Deichschauen starten in SH

In Falshöft im Kreis Schleswig-Flensburg beginnen heute die Herbst-Deichschauen in Schleswig-Holstein. Einmal pro Jahr begutachten etwa zehn Fachleute des Landesbetriebs für Küstenschutz (LKN) alle Abschnitte, die vom Land betreut werden. Bis Mitte November stehen drei Termine an der Ostsee und elf an der Nordsee auf dem Programm. Nach dem Hochwasser vor einem Jahr sollen inzwischen alle Landesdeiche wieder repariert sein. Nur bei Presen auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) laufen laut LKN noch Arbeiten bis Mitte Oktober. An der Nordsee wäre die Deichschau Routine, wenn nicht 120 Kilometer Deichlinie aufgrund der Blauzungenkrankheit gesperrt wären. Die Kontrolleure beschränken ihre Touren deshalb auf das Nötigste. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

Behinderungen am Autobahnkreuz Kiel-West

Autofahrer müssen von heute an bis zum Ende des Jahres mit Behinderungen am Autobahnkreuz Kiel-West rechnen. Der Grund: Der Zubringer von der A210 auf die A215 in Richtung Kiel wird laut Autobahn GmbH saniert. Es sollen unter anderem die Fahrbahndecke, Schutzeinrichtungen und Geländer erneuert werden. Der Übergang von der A210 zur A215 ist ab dem Morgen deshalb nur einspurig befahrbar. Ab Mitte November sollen wieder zwei Fahrstreifen Richtung Kiel frei sein. Dann wird aber der Mettenhof-Zubringer gesperrt und der Verkehr umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

Verkehrsbehinderungen auf der B5 bei Husum

Auf der B5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) brauchen Autofahrer von heute an Geduld. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein wird die Lärmschutzwände entlang der Bundesstraße im Bereich "Hasselberg" bei Husum bis Ende November erneuern. Um weiterhin einen ausreichenden Lärmschutz zu gewährleisten, werden die Wandelemente aus Holz und Acrylglas ausgetauscht. Dafür soll ein Kran auf der B5 aufgestellt werden. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn täglich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine mobile Ampel an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die wechselseitige Ampelschaltung mit nur einer Spur dürfte zweieinhalb Monate für Wartezeiten und Staus sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Handball: THW Kiels siegt auswärts gegen Magdeburg

Dem THW Kiel ist am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga eine große Überraschung gelungen. Die Kieler gewannen beim Deutscher Meister SC Magdeburg mit 29:24. Nach einer umkämpften und ausgeglichenen ersten Hälfte beherrschten die aggressiven Gäste aus dem hohen Norden im zweiten Durchgang das Geschehen und fügten dem Meister nach zuvor 28 Heimsiegen in Folge wieder eine Niederlage in eigener Halle zu. Neben dem bärenstarken Andreas Wolff im THW-Tor war Neuzugang Emil Madsen mit neun Toren Kiels bester Mann. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig, später Wolken und Regen

Heute Vormittag löst sich zunächst der Nebel auf, dann wird es zeitweise sonnig. Später kommen mehr Wolken. Am späten Nachmittag sind auch Schauer und Gewitter möglich. An der Ostküste soll es etwas länger freundlich bleiben. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad in Westerland auf Sylt bis 24 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 06:00 Uhr

