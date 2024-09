Stand: 16.09.2024 07:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

1.000 Soldaten trainieren Bündnisfall: NATO-Ostseemanöver "Northern Coasts" startet

NATO-Soldaten trainieren beim Manöver "Northern Coasts" ab heute die Bündnisverteidigung auf der deutschen Ostsee. Über 1.000 Soldaten aus neun Ländern nehmen an dem Manöver in diesem Jahr teil. Laut Marine werden sie gemeinsam die Verteidigung üben und Taktiken ausprobieren. Rund 700 Soldaten sind auf der Ostsee unterwegs, mehrere Hundert sind am Stützpunkt in Kiel dabei. Von dort läuft am Vormittag das Minienjagdboot "Wilhem" aus. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:00 Uhr

Ab heute Kontrollen an dänischer Grenze möglich

Ab heute soll an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden. Das betrifft auch die Einreise von Dänemark nach Deutschland. Die Polizei in Dänemark warnt deshalb vor Staus auf dänischer Seite. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte gesagt, dass sie nicht mit Einschränkungen für Autofahrer rechne. Laut dänischer Polizei sind die stichprobenartigen Kontrollen an wechselnden Grenzübergängen geplant. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) übt scharfe Kritik an den Plänen der Bundesinnenministerin. SSW-Fraktionschef Lars Harms befürchtet enorme Auswirkungen auf die Grenzregion. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 07:00 Uhr

Stromausfall in Kiel und im Kreis Plön: 3.000 Haushalte betroffen

Am Montagmorgen ist in Teilen von Kiel und im Kreis Plön der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke Kiel ist der Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf betroffen, sowie Teile von Heikendorf, Schönkirchen und Mönkeberg. Insgesamt geht es um 3.000 Haushalte, sagte ein Sprecher. Warum genau der Strom weg ist und wann die Störung behoben ist, konnten die Stadtwerke noch nicht abschätzen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 07:00 Uhr

Ärztestreik in kommunalen Krankenhäusern

Für heute hat die Ärztegewerkschaft Marbuger Bund zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Schleswig-Holstein sind nach Gewerkschaftsangaben 22 Kliniken betroffen. Die Notfallversorgung ist aber sichergestellt. Der Marburger Bund fordert 8,5 Prozent mehr Lohn bezogen auf ein Jahr und und andere Schichtdienste. Nach Meinung der Gewerkschaft geht es in den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern nicht wirklich voran. Montagvormittag ist zudem eine zentrale Kundgebung in Neumünster geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 06:00 Uhr

Bad Bramstedt: Felix Carl wird Bürgermeister

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Bramstedt im Kreis Segeberg haben am Sonntag Felix Carl zum neuen Bürgermeister gewählt. Er konnte mit 59 Prozent der Stimmen die Wahl für sich entscheiden. Der 44-Jährige ist aktuell der Geschäftsführer der Bad Bramstedter Lebenshilfe. Er ist genau wie sein Kontrahent Nils Böttger als unabhängiger Kandidat angetreten, wurde aber von der CDU unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, später mehr Aufheiterungen

Heute ist es wolkig mit etwas Sonne. Später gibt es mehr Aufheiterungen. Höchstwerte 18 Grad in Kiel bis 20 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an den Küsten weht er mäßig bis frisch. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 07:00 Uhr

