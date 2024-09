Stand: 16.09.2024 14:39 Uhr Königspaar aus Dänemark: Frederik und Mary kommen im Oktober nach SH

Das dänische Königspaar kommt nach Deutschland und besucht auch nach Schleswig-Holstein. Das Königshaus teilte mit, dass Frederik X. und Mary am 21. und 22. Oktober zunächst in Berlin sein werden. Dann reisen sie weiter nach Schleswig-Holstein. Geplant sind Besuche bei der dänischen Minderheit. Außerdem eröffnen die beiden eine Energiekonferenz im Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) und das Flensborghus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, er freue sich sehr. Es zeige, wie eng die beiden Länder verbunden sind.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg Kiel