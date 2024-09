Ärzte in kommunalen Krankenhäuser in SH waren am Montag im Warnstreik Stand: 16.09.2024 21:34 Uhr Der Marburger Bund hatte für Montag zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld und andere Schichtdienste. Der Betrieb in den Krankenhäusern ging mit einer Notfallversorgung weiter.

Am Montag haben 22 Krankenhäuser in Schleswig-Holstein auf den sogenannten Wochenendebetrieb umgestellt. Nicht dringend notwendige Behandlungen und Operationen wurden verschoben, so der Marburger Bund. Die Notfallversorgung für die Zeit war sichergestellt. In Neumünster gab es eine zentrale Kundgebung am Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Dort haben sich nach Angaben des Marburger Bundes 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt.

8,5 Prozent mehr Lohn und andere Schichtdienste

Als Grund für den Warnstreik nennt die Gewerkschaft die schleppenden Tarifverhandlungen. Der Marburger Bund fordert 8,5 Prozent mehr Lohn für ein Jahr und bessere Regelungen für die Schichtarbeit. Das bisherige System für Schicht- und Wechselschichtarbeit für Ärztinnen und Ärzte sei schwer zu kontrollieren, erklärte Michael Wessendorf, Vorsitzender des Landesverbandes des Marburger Bundes.

Übersicht der bestreikten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein Städtisches Krankenhaus Kiel

Sana Krankenhaus Lübeck

Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck

FEK Neumünster

Westküstenklinikum Heide

Westküstenklinik Brunsbüttel

DRK Krankenhaus Mölln-Ratzeburg

Johanniter-Krankenhaus Geesthacht

Klinik Husum

Klinik Niebüll

Inselklinik Föhr-Amrum

AMEOS Klinikum Fehmarn

AMEOS Klinikum Middelburg

AMEOS Klinikum Eutin

AMEOS Klinikum Oldenburg

Regio-Klinik Pinneberg

Regio-Klinik Elmshorn

Klinik Preetz

Schön Klinik Eckernförde

Schön Klinik Rendsburg

HELIOS Kliniken Schleswig

AK Segeberger Kliniken GmbH

Es gab bisher zwei Verhandlungsrunden, die waren nach Angaben des Marburger Bundes ohne Ergebnis verlaufen. Der Warnstreik soll Bewegung in die stockenden Tarifverhandlungen bringen.

Arbeitgeberverband: Warnstreiks vollkommen überzogen

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bezeichnete die Warnstreiks als vollkommen überzogen. Die Ärztegewerkschaft lasse die finanzielle Situation der Häuser außer Acht. Den kommunalen Kliniken stehe das Wasser bis zum Hals, so Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Gesundheitspolitik