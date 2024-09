Stand: 12.09.2024 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Smartwatches im Unterricht: Schulen kritisieren Ablenkung

Schulen in Schleswig-Holstein kritisieren, dass Kinder im Unterricht zunehmend durch Smartwatches abgelenkt werden. Lehrkräfte berichten, dass Kinder die Uhren nutzen, um auf Nachrichten der Eltern zu reagieren oder sich während des Unterrichts mit Freunden auf der Toilette zu verabreden, erzählt eine Schulleiterin aus Wahlstedt (Kreis Segeberg). Ein generelles Verbot von Smartwatches an Schulen gibt es nicht - einige Schulen versuchen aber über die Schulordnung die Nutzung zumindest im Unterricht einzuschränken. Einige Eltern wiederum schätzen die digitalen Uhren, weil sie durch Tracking wissen, wo ihre Kinder sind. Medienpädagogen kritisieren, dass die Eltern-Kind-Bindung unter der Überwachung leiden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 07:00 Uhr

Bundesweiter Warntag: Nicht überall im Land heulen Sirenen

Nicht überall im Land heulen am bundesweiten Warntag heute Sirenen. Zwar sind laut Innenministerium seit vergangenem Jahr 200 neue Sirenen installiert worden. Aber es ist nicht klar, ob alle angesteuert werden, da die Kreise selbst entscheiden, ob sie beim Warntag mitmachen. Ab 11 Uhr werden neben Siren auch weitere Alarmsysteme geprüft, wie Warnmeldungen über Cell Broadcast am Smartphone. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte, dass man bei der Ostseesturmflut im vergangenen Oktober gesehen habe, wie wichtig das Zusammenspiel aller Warnsysteme sei. Bis 2030 soll das Sirenennetz in Schleswig-Holstein auf 5.000 Sirenen ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 07:00 Uhr

Haushalte in SH nutzen weniger klimafreundliche Technologien

Schleswig-Holsteins Haushalte nutzen im Bundesvergleich etwas weniger klimafreundliche Technologien. Das zeigt das sogenannte Energiewendebarometer der staatlichen KfW-Bank. Demnach verfügen in Schleswig-Holstein 29 Prozent über mindestens eine der Technologien wie Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen oder Holzpelletheizungen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 31 Prozent. Die Schleswig-Holsteiner zeigten sich aber offen, solche Technologien zu nutzen. Das sagten laut Barometer zumindest 61 Prozent der Haushalte ohne solche Technologien - sechs Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 07:00 Uhr

Sauna-Brand in Tarp

In einem Wohnhaus in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwochabend ein Feuer in einer Sauna ausgebrochen. Zwei Menschen mussten nach Angaben der Feuerwehr mit einer Rauchvergfitung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer ist laut Polizei auch in die Zwischendecke und Zwischenwände des Gebäudes gezogen, sodass am Wohnhaus weiterer Schaden entstanden ist. Wie hoch der Schaden genau ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 07:00 Uhr

Elbe-Lübeck-Leitung: Infos zur Trasse Lübeck-Sahms

Die überarbeiteten Planfeststellungsunterlagen für den ersten Abschnitt der Elbe-Lübeck-Leitung stehen seit Dienstag online. Die 380-kV-Leitung ist Teil des Netzausbaus in Schleswig-Holstein und soll Strom aus dem Norden Richtung Süden transportieren. Am Mittwoch hat eine Informationsveranstaltung für das Teilstück zwischen dem Umspannwerk Lübeck-West und dem neuen Netzknoten in Sahms (Kreis Herogtum Lauenburg) stattgefunden. Die neue Leitung ersetzt laut Tennet zwei bestehende 110-kV-Trassen. Dadurch verlaufen die Stromtrassen zum Beispiel an Lüchow oder Groß Schenkenberg einige hundert Meter weiter von den Ortschaften entfernt als bisher. Die Planfeststellungsunterlagen werden für etwa vier Wochen ausgelegt. Bis zum 23. Oktober kann jeder Einwendungen abgeben. Umweltverbände wie der BUND bemängeln, dass Vögel gegen die hohen Strommasten fliegen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 06:00 Uhr

Olympia-Empfang: Sport-Erfolge in Paris aus SH gewürdigt

In Kiel haben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Landessportbund am Mittwochnachmittag Sportlerinnen und Sportler der Olympischen und der Paralympischen Spiele von Paris empfangen. Mit dabei: unter anderem Judoka Lennart Sass aus Rendsburg, in der Disziplin Segeln Alica Stuhlemmer aus Altenholz (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Paul Kohlhoff aus Kiel sowie vom THW Kiel die Handballer Rune Dahmke und Andreas Wolff. Olympiasiegerinnen wurden die 3x3-Basketballerin Elisa Mevius, die Gold holte, und Tanja Scholz, die bei den Paralympics zu Gold und Silber schwamm. Silbermedaillen gab es für den Bogenschützen Florian Unruh sowie die Handballer Rune Dahmke, Johannes Golla und Andreas Wolff. Der Para-Judoka Lennart Sass gewann die Bronzemedaille. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Regnerisch mit kurzen Gewittern

Heute ist es wechselnd bewölkt, dazu gibt es hin und wieder Schauer und vor allem im Norden des Landes und an der Westküste vereinzelt Gewitter. In der Südosthälfte ist es lange trocken und neben Wolken gibt es mehr Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) und 16 Grad in Ratekau (Kreis Ostholstein). Es weht schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:00 Uhr

