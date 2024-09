Kartenzahlung in SH nach Störung wieder möglich Stand: 12.09.2024 16:52 Uhr Nach einer bundesweiten Störung sind Kartenzahlungen mit EC-, Debit- und Kreditkarten wieder möglich. Betroffen waren auch Läden in Schleswig-Holstein.

Seit dem Vormittag hat es bundesweit Störungen bei der Zahlung mit Bankkarten gegeben, so auch in Schleswig-Holstein. Inzwischen ist das Bezahlen und Geld abheben per Karte wieder möglich.

Sowohl Kredit- als euch Debit- und EC-Karten der Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Deutschen Bank waren betroffen gewesen. Seit dem Nachmittag konnte auch an manchen Automaten nicht mehr mit Debit- oder Kreditkarten Geld abgehoben werden, teilte die Deutsche Kreditwirtschaft mit. Die Nutzung der Karten im Ausland war ebenfalls betroffen.

Cyberattacke nicht Ursache der Störung

Grund für die Störung waren Probleme bei einem IT-Dienstleister, der für viele Anbieter auch in Deutschland Kartenzahlungen abwickelt. Eine Cyberattacke wurde als Ursache ausgeschlossen

