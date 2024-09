Stand: 09.09.2024 07:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Fluglärm über Norderstedt

Über Norderstedt (Kreis Segeberg) wird es ab heute voraussichtlich lauter als sonst. Das liegt an Wartungsarbeiten an einer Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen in Richtung Niendorf/Langenhorn. Wie jedes Jahr müssen Arbeiter unter anderem Gummireste von Flugzeugreifen von der Piste kratzen. Diese und weitere Arbeiten dauern zwei Wochen. Und in dieser Zeit fliegen jetzt alle ankommenden und startenden Flugzeuge über die Piste Norderstedt/Alsterdorf, was für mehr Lärm über Norderstedt sorgt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 07:00

FDP SH fordert Migrationswende zur Not ohne die Grünen

Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt fordert, eine bundesweite Migrationswende auch ohne die Grünen zu beschließen. "Während die benötigte Fachkräftezuwanderung durch teils absurde bürokratische Hürden behindert wird, muss die irreguläre Migration nach Deutschland endlich wirksam unterbunden werden", sagte er. Die Bundesregierung - der auch die Grünen angehören - müsse mit der Opposition und den Ländern zügig ein umfassendes Paket schnüren, um die irreguläre Migration nach Deutschland endlich wirksam zu unterbinden. Sollten die Grünen dazu nicht bereit sein, müsse es zur Not eine Einigung ohne ihre Zustimmung geben. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 07:00

SH Netz Cup: Deutschland-Achter holt zweiten Platz

Zum ersten Mal hat der Niederlande-Achter den SH Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal gewonnen. Die Gewinner der Silbermedaille der olympischen Spiele in Pariswaren am gesamten Wochenende das stärkste Boot und fuhren nach knapp 37 Minuten unter Applaus ins Ziel. Bei sommerlichen Temperaturen zeigte auch das Deutsche Paradeboot seine Klasse: Der Deutschland-Achter belegte auf dem Ergometer, im Sprint und beim Kanalcup jeweils den zweiten Platz. Das war die beste Platzierung der vergangenen drei Jahre. Im kommenden Jahr feiert der Netz Cup sein 25-jähriges-Jubiläum. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 07:00

37-Jähriger stirbt beim Kiellauf

Der Kiellauf in der Landeshauptstadt ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden: Laut Polizei mussten drei Menschen wegen der Hitze reanimiert werden - ein Läufer konnte nicht gerettet werden. Der 37-Jährige verstarb an der Strecke. Außerdem erlitten außergewöhnlich viele Menschen Kreislaufzusammenbrüche: 90 Mal mussten Rettungskräfte helfen. Insgesamt kamen 35 Menschen - Läufer und Zuschauende - ins Krankenhaus. Am 36. Kiellauf nahmen etwa 9.000 Läuferinnen und Läufer teil. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 06:00

Zuschauerrekord bei Karl May Spielen in Bad Segeberg

In diesem Jahr haben nach Angaben der Kalkberg GmbH rund 445.000 Menschen das Stück "Ribanna und Old Firehand" in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) gesehen. Die letzte Vorstellung am Sonntag musste wegen eines Notarzteinsatzes unterbrochen werden, eine Zuschauerin war kollabiert. Im kommenden Jahr wird das Stück "Halbblut" gespielt - wieder mit Alexander Klaws als Winnetou. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 06:00

Nach E-Bus Brand in Elmshorn: Zugausfälle dauern an

Nach dem Brand eines Elektrobusses in einer Bahnunterführung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am vergangenen Donnerstag müssen Bahnreisende in Schleswig-Holstein weiter mit massiven Einschränkungen rechnen. Wie die Bahn mitteilt, werden die Gleise noch bis mindestens Dienstag repariert. Der Bahnknotenpunkt Elmshorn ist seit dem Brand am Donnerstagmittag voll gesperrt. Regionalzüge beginnen und enden in Itzehoe (Kreis Steinburg) und Neumünster. Es fahren teilweise auch Busse als Ersatz. Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Westerland fallen aus. Die Bahn empfiehlt, nicht notwendige Reisen bis zum Ende der Reparaturen zu verschieben. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 06:00

Wetter: Schauer mit etwas Sonne an der Westküste

Am Morgen und am Vormittag regnet es in den östlichen Landesteilen teilweise anhaltend und ergiebig. Der Regen klingt nach Westen hin bis zum Mittaf ab, einzelne Schauer sind dann von der Nordsee her noch möglich, meist bei gelegentlichem Sonnenschein und längeren Trockenphasen. Es wird deutlich kühler, die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und 20 Grad an der Nordsee. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, an der Ostsee auch frischer. Darunter wehen starke und auf West bis Nordwest drehende Schauer- und Gewitterböen.| NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 06:00

