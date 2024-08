Stand: 28.08.2024 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

IHK Energiewendebarometer zeigt: Unternehmen blicken besorgt in die Zukunft

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat mehr als 500 Betriebe in Norddeutschland befragt. Heraus kam das sogenannte Energiewendebarometer: Knapp 40 Prozent der Unternehmen sind überzeugt, dass die Folgen der Energiewende sich negativ auf ihre Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland auswirken. Die hohen Energiepreise führten dazu, dass sich Unternehmen mit Investitionen zurückhalten. Das gilt auch für Investition in Klimaschutzmaßnahmen. Auf die Frage nach politischen Maßnahmen zur sicheren Energiewende antworteten knapp 80 Prozent mit niedrigeren Steuern und Abgaben auf den Strompreis. Zudem würden fehlende Planbarkeit und Verlässlichkeit sowie zu viel Bürokratie die Energiewende behindern. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:30 Uhr

Prozessauftakt wegen versuchten Mordes am Landgericht in Flensburg

Heute startet am Landgericht in Flensburg der Prozess gegen einen 26-jährigen Mann. Er soll laut Anklage im vergangenen September versucht haben, seine Ex-Freundin in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) mit einem Messer zu töten. Einen Tag zuvor soll sie sich von ihm getrennt haben. Der Mann verletzte seine Ex-Partnerin unter anderem am Bauch und Kopf. Die gerufenen Polizeibeamten konnten den Mann von der Frau wegziehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:30 Uhr

Haus in Schleswig angezündet: Prozess startet

In Flensburg muss sich heute ein weiterer 26-jähriger Mann vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Im Februar soll er ein Mehrfamilienhaus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) angezündet haben, so die Anklage. Zunächst soll er Benzin über die Tür einer Wohnung und durch den Briefkastenschlitz gegossen und schließlich angezündet haben. In der Wohnung waren zum Tatzeitpunkt noch zwei Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall auf B76

Auf der B76 zwischen Eutin und Süsel (beide Kreis Ostholstein) ist am Dienstagnachmittag eine Motorradfahrerin offenbar mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Die B76 war für mehrere Stunden bis in den Abend gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:30 Uhr

Fachleute kontrollieren Verlauf der Grenze zu Dänemark

Heute und morgen kontrollieren Fachleute aus Deutschland und Dänemark den Verlauf der Grenze. Wie der Kreis Nordfriesland mitteilte, passiert dies alle zehn Jahre. Start ist auf der Flensburger Förde. Dort wird die Position von Seetonnen vermessen. Anschließend nimmt die Kommission sämtliche Grenzsteine in den Blick. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 05:30 Uhr

Paralympics starten mit vier Athleten aus Schleswig-Holstein

Heute beginnen in Paris die Paralympics. 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus 168 Ländern werden in den kommenden zwölf Tagen um Medaillen kämpfen. Darunter vier Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein: Lise Petersen aus Heide (Kreis Dithmarschen) ist mit 19 Jahren die jüngste Teilnehmerin aus dem Norden und tritt im Speerwerfen an. Bereits 2021 war sie in Tokio dabei. Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist zum ersten Mal dabei und startet als Schwimmerin auf gleich fünf verschiedenen Strecken. Der Judoka Lennart Saß vom Rendsburger TSV (Kreis Rendsburg-Eckernförde) reist als Vize-Welt- und Europameister nach Paris. Außerdem tritt noch der 40-jährige Tischtennisspieler Thomas Rau an. Er spielt für den RSV Landkirchen (Kreis Ostholstein) und ist bereits zum vierten mal bei den Spielen dabei. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:00 Uhr

Schuppen-Brand in Neustadt in Holstein

In der Nacht hat in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) laut Leitstelle ein Schuppen für die Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Zwei Autos, die daneben standen, wurden ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:00 Uhr

Schulbeginn: Landeselternbeiräte fordern Lernmittelfreiheit

Am Montag beginnt im Land das neue Schuljahr. Da kommen viele Materialkosten auf die Familien zu, was für viele Eltern ein Problem ist. Die Landeselternbeiräte sehen da dringenden Änderungsbedarf. Sie fordern eine Lernmittelfreiheit oder zumindest eine Grundausstattung an den Schulen. Viele Dinge, wie Papier, Hefte, Stifte und Arbeitsmaterial sollten vom Schulträger gestellt werden, um Eltern finanziell zu entlasten und für eine Chancengleichheit zu sorgen, so die Landeselternbeiräte. Auch der SPD-Politiker Martin Habersaat fordert Schulen und Schulträger dazu auf, die Kosten vor allem für Familien mit weniger Geld in den Griff zu bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonnenschein, warme Temperaturen

Der Tag wird insgesamt sehr sonnig. Hin und wieder gibt es ein paar, meist lockere Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad in Westerland (Sylt) und 29 Grad in Pinneberg (Kreis Pinneberg). Vereinzelt kann es auch noch wärmer werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 06:00 Uhr

