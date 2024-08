Hohe Kosten für Lernmaterial in Schulen: Keine weiteren Hilfen Stand: 28.08.2024 13:20 Uhr Nachdem Landeselternbeiräte Lernmittelfreiheit gefordert hatten, hat sich nun Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien dazu geäußert. Außerdem sprach sie über unbesetzte Lehrerstellen und gab einen Überblick zur Entwicklung der Schülerzahlen.

von Anne Passow

Muss das Land dafür sorgen, dass sich alle Schüler zu Beginn des Schuljahres mit dem nötigen Lernmaterial eindecken können? Landeselternbeiräte plädieren dafür. Sie forderten Zuschüsse oder eine Grundausstattung in den Schulen, um Eltern finanziell zu entlasten, um so für mehr Chancengleichheit zu sorgen. "Ich finde Eltern, die es sich leisten können, ihre Kinder auszustatten, stehen dafür auch in der Verantwortung. Aber umgekehrt ist es unsere Verantwortung, die Kosten möglichst niedrig zu halten", sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dazu auf der Schuljahresauftaktpressekonferenz an der Kieler Lilli-Nielsen-Schule. Örtlich gebe es schon Hilfsangebote, so würden teilweise Fördervereine Eltern und Schüler bei der Materialbeschaffung unterstützen. Zudem verwieß Prien auf soziale Instrumente des Landes. "Wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket, das ja auch ein Starterpaket enthält."

Prien: Zahl der unbesetzten Lehrerstellen halbiert

Auch auf das Thema Lehrermangel ging Prien ein. Hier habe sich die Situation verbessert. "Zum Stichtag 1.8. waren 99 Stellen der Schulen an unserem Land nicht besetzt, das sind rund 0,5 Prozent aller 20.250 Stellen", sgte sie. Im Schuljahr 2021/22 seien noch 1,3 Prozent der Stellen nicht besetzt gewesen, 2022/23 seien es 1,1 Prozent und 2023/24 seien es 0,7 Prozent gewesen. "Das heißt, im Vergleich zu 2021 haben wir die Zahl der unbesetzten Stellen tatsächlich mehr als halbieren können."

Mehr Studienplätze zeigen Wirkung

Die bessere Situation erklärt die Ministerin damit, dass "wir seit 2017 die Anzahl der Studienplätze in vielen Fächern erhöht haben und die Anzahl der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erhöht haben." Dies wirke sich erst mit Verzögerung aus, da ein Lehrer sechs bis sieben Jahre brauche, um fertig zu werden. Bei den Zahlen würden ausschließlich Stellenbesetzungen berücksichtigt, so die Ministerin. Krankheiten, Elternzeiten, Familienpflegezeiten oder Sabbaticals führten weiterhin zu Unterrichtsausfällen und machten Vertretungskräfte erforderlich. Als weiteren positiven Punkt erwähnte Prien, dass mehr Lehrkräfte nach Schleswig-Holstein kämen als in andere Bundesländer abwanderten.

Land plant neues Modell, um Lehrkräfte in alle Kreise zu bringen

Prien betonte, dass die Personalsituation in den einzelnen Kreisen und Städten sich teilweise sehr unterscheide. So sei die Stellensituation beispielsweise im Kreis Segeberg schwieriger als in und um Kiel und Flensburg. Denn: "Studierende aus Flensburg und Kiel möchten meist auch dort oder in der Umgebung bleiben." Aus diesem Grund will das Land laut Prien nun ein neues Modell erproben. Neue Lehrkräfte sollen demnach an ihrem Wunschort eingesetzt werden, wenn sie sich verpflichten, vorher für einige Jahre an einer Schule zu arbeiten, die unterbesetzt ist.

Weitere Maßnahmen des Landes: In Förderzentren soll es künftig möglich sein, dass Schulassistenten ohne Lehramtsstudium dauerhaft im Schuldienst bleiben. Sie können die regulären Lehrkräfte in vielen Aufgaben entlasten, so der Plan.

3.300 Schüler mehr als im Vorjahr

Die Zahl der Schüler in Schleswig-Holstein steigt laut der Ministerin mit dem Beginn des neuen Schuljahrs. "An den 794 öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen werden nach der Prognose rund 372.300 Schülerinnen und Schülern erwartet." Das seien 3.300 Schüler (+ 0,9 Prozent) mehr als im Vorjahr. Rund 25.700 Kinder werden laut Prien in der kommenden Woche eingeschult - 1.200 Erstklässler (+ 4,6 Prozent) mehr als im Vorjahr, so Prien. Hinzu kämen rund 1.300 Kinder, die in die "Deutsch als Zweitsprache"-Klassen kämen. "Seit 2021/22 steigen die Schülerzahlen in Schleswig-Holstein und es wird in den nächsten zehn Jahren auch so bleiben."

