Bahnstrecke Lübeck-Hamburg übers Wochenende gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg wird über das Wochenende für 60 Stunden gesperrt. Grund sind Arbeiten an einem neuen Stellwerk in Hamburg und an Oberleitungen. Die Sperrung beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr und dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Anstatt der Züge rollen dann Ersatzbusse zwischen Lübeck und Hamburg. Dafür müssen Fahrgäste ab Ahrensburg (Kreis Stormarn) umsteigen. Auf den Straßen Richtung Küste dürfte es durch die Sperrung noch voller werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:00 Uhr

Leerstehende Lagerhalle brennt in Rendsburg

Auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Abend eine leerstehende Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl aus noch nicht geklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Beamten vermuten Brandstiftung. Die Halle steht seit vielen Jahren leer. Früher wurde das Gebäude als Kegelhalle genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:30 Uhr

LKW brennt auf Landstraße zwischen Gokels und Thaden aus

Ein Lkw ist in der Nacht auf einer Straße zwischen Gokels und Thaden im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte der 12-Tonner Stroh geladen. Der Einsatz dauerte viele Stunden. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

Feuer in Einfamilienhaus in Kasseedorf gelöscht - Haus einsturzgefährdet

In Sagau, einem Ortsteil von Kasseedorf im Kreis Ostholstein, hat am Donnerstag ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Leitstelle gab es keine Verletzten. Wie der stellvertretende Amtswehrführer im Amt Ostholstein-Mitte Tim Hamann mitteilte, musste mit einem Bagger des THW die Photovoltaikanlage vom Dach gerissen werden. Erst dann konnte die Feuerwehr den Brand am Abend löschen. Ein Statiker stellte seinen Angaben zufolge fest, dass das Haus einsturzgefährdet ist. Es soll nun abgerissen werden. Etwa 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

Blauzungenkrankheit breitet sich bei Tieren in SH aus

Das Landwirtschaftsministerium in Kiel meldet, dass sich die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit auf Schleswig-Holstein ausbreitet. Das Virus wurde in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg nachgewiesen. Das Ministerium betont, dass für Menschen auch bei Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten keine Gefahr besteht. Der Bauernverband Schleswig-Holstein geht davon aus, dass sich die Blauzungenkrankheit noch weiter in Schleswig-Holstein ausbreiten wird. Laut Verband gibt es landesweit mehr als 6.600 Betriebe die Rinder und 920, die Schafe halten. Von nun an gilt: Der Tiertransport wird stark eingeschränkt. Sowohl der Bauernverband als auch das Landwirtschaftsministerium raten allen Bauern, dringend ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Erst viele Wolken und etwas Regen, später sonniger

Heute zuerst viele Wolken und zeitweise Regen, später noch Schauer, vereinzelt Gewitter möglich. Zum späteren Nachmittag lassen von der Nordsee her die Schauer nach und es kommt auch etwas die Sonne durch. Höchstwerte 20 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zunehmend mäßiger bis frischer sowie stark böiger, an der Nordsee starker und besonders dort in Böen stürmischer, von Südwest auf West drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

