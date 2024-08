Kasseedorf: Einfamilienhaus nach Brand einsturzgefährdet Stand: 08.08.2024 21:34 Uhr In Sagau ist die Feuerwehr am Donnerstag im Großeinsatz gewesen: Dort brannte bis zum Abend ein Einfamilienhaus. Laut Leitstelle gab es keine Verletzten. Das Haus muss laut Feuerwehr jedoch abgerissen werden.

Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle brach das Feuer in Sagau in der Gemeinde Kasseedorf (Kreis Ostholstein) am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr aus. Gegen 21 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden, wie der stellvertretender Amtswehrführer im Amt Ostholstein-Mitte Tim Hamann mitteilte. Eine Brandwache sei noch vor Ort, um aufflammende Glutnester zu löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es waren bis zu 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

THW-Bagger musste erst Photovoltaik-Anlage vom Dach entfernen

Die Löscharbeiten fanden wegen einer Photovoltaikanlage auf dem Dach unter erschwerten Bedingungen statt. Wie Hamann berichtet, konnte der Brand unter dem Dachstuhl erst gelöscht werden, nachdem ein Bagger des Technischen Hiflswerks die PV-Anlage vom Dach gerissen hatte.

Das Gebäude musste teilweise mit dem Bagger eingerissen werden, so Hamann weiter. Ein Statiker stellte Hamanns Angaben zufolge fest, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist und abgerissen werden muss. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Die Anwohner wurden per Warn-App und Rundfunkdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

