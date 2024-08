Stand: 08.08.2024 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

550 Einsätze im Süden SHs nach Starkregen

Nach Gewitter mit Starkregen am Donnerstagabend ist die Feuerwehr im Süden Schleswig-Holsteins zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Bis Freitagfrüh meldete die Leitstelle Süd mehr als 550 Einsätze. Betroffen war besonders der Bereich rund um Oststeinbek und Glinde im Süden des Kreises Stormarn. Dort liefen vor allem Keller und Straßen mit Wasser voll. Auch in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein meldeten Polizei und Feuerwehr viele Einsätze. In Eutin fiel nach einem Kurzschluss der Strom in einem Wohnkomplex aus. Das Wasser schwemmte außerdem einige Heizöltanks auf. Auch der Keller eines Pflegeheims musste leergepumpt werden. Die Eutiner Festspiele mussten ihre Vorstellung am Donnerstag wegen des Unwetters um eine Stunde verschieben. Auch in Lübeck liefen zahlreiche Keller voll. Wie hoch die Unwetterschäden sind, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:00

Urlaub für viele Menschen in SH zu teuer

Viele Menschen aus Schleswig-Holstein können sich laut dem Paritätischem Wohlfahrtsverband keinen Urlaub leisten. Betroffen sind demzufolge vor allem Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern und Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Konkrete Zahlen kann der Verband nicht nennen - eine bundesweite Studie der EU belegt aber die Aussage. Demnach fehlt fast 23 Prozent aller Deutschen das Geld, um in den Urlaub zu fahren. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert eine Kindergrundsicherung - auch Urlaub sei ein Kindergrundrecht, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:00

Geringere Förderung bei Energieberatung sorgt für Kritik

Energieberatungen werden vom Bund ab sofort nicht mehr so stark gefördert wie bisher. Das heißt konkret: Bei Förderanträgen, die jetzt eingehen, sollen nur noch 50 Prozent statt bislang 80 Prozent der Beraterkosten übernommen werden. Kritik daran kommt von Eigentümer- und Energieberaterverbänden sowie der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein: Angesichts der Energiewende werde vom Bund viel von den Eigentümern gefordert - und dann gerade hier aber der Rotstift angesetzt. Die Beratungsangebote der Verbraucherzentralen seien aber nicht betroffen, erklärt der zuständige Referatsleiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 06:00

Mehr als 1.000 Einkommensmillionäre in SH

In Schleswig-Holstein gibt es immer mehr Einkommens-Millionäre - also Einzelpersonen oder Paare, die Einkünfte von mindestens einer Million Euro im Jahr erzielt haben. Zum siebten Mal in Folge ist ihre Zahl laut Statistikamt Nord gestiegen - auf insgesamt 1.012 im Jahr 2020. Das sind die jüngsten Zahlen, die dem Amt vorliegen. Die meisten Einkommens-Millionäre leben demnach im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die Millionärsdichte ist im Kreis Nordfriesland mit Sylt am höchsten - statistisch gesehen gibt es dort je 10.000 Einwohnern 13,8 Millionäre. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte durch soziale Spaltung vor einer Gefahr für die Demokratie. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 06:00

Mit Rollstuhl ins Wasser: Neuer inklusiver Steg in Lübeck

In der Wakenitz können jetzt auch Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer eigenständig schwimmen gehen, auf ein Floß oder in ein Kanu steigen - denn in Lübeck gibt es jetzt einen neuen Steg, der es Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, ins Wasser oder auf ein Boot zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 19:30

Wetter: Viel Sonne und vereinzelt lockere Wolken

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Tages ziehen von der Nordsee her einzelne Schauer über die Nord- und Westhälfte des Landes. Zwischen dem Herzogtum Lauenburg und der Lübecker Bucht bleibt es bis zum Nachmittag trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und bei bis 24 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 06:00 Uhr

