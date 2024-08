Stand: 07.08.2024 08:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rechtsextreme Band aus Lauenburg vor Gericht

Ein Mann aus Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und vier weitere Männer müssen sich seit Dienstag in Lüneburg vor Gericht verantworten. Zusammen mit dem Hauptangeklagten aus Lüneburg soll die Gruppe Musik mit rassistischen, nationalistischen und rechtsextremen Inhalten verbreitet haben. Die zuständige Staatsanwältin spricht von zutiefst menschenverachtenden Texten. Angeklagt sind die fünf Männer wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen zahlreicher Fälle der Volksverhetzung. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30

Ermittlungen nach Einsturz des Supermarktdaches in Ratzeburg

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gehen die Ermittlungen zum Einsturz des Daches eines Supermarktes weiter. Heute kommt laut Polizei der beauftragte Gutachter erneut, um sich die Ruine jetzt auch von oben anzuschauen. Um das möglich zu machen, wird auch die Feuerwehr vor Ort sein. Das Ergebnis des Gutachters wird dann in einigen Wochen erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30

Weitere Informationen Netto-Markt in Ratzeburg: Statiker soll Dacheinsturz untersuchen Zwölf Menschen wurden bei dem Unglück am Dienstag leicht verletzt. Ein Statiker soll das Gebäude nun begutachten. mehr

Husumer Hafentage beginnen

In Husum im Kreis Nordfriesland starten heute die Hafentage. Bis Sonntag bietet das Stadtfest Live-Musik auf drei Bühnen. Am Schloss präsentieren sich Kunsthandwerker. Zu den Höhepunkten gehören der Hafentagelauf am Sonnabend, sowie am Sonntag das traditionelle Tauziehen, das Entenrennen und das Abschluss-Feuerwerk. Besucher können während der gesamten Zeit die Stadtbusse kostenlos nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Weitere Informationen Größtes Stadt-Event der Westküste: Husumer Hafentage beginnen Bunten Märkte, Live-Musik und Schlemmer-Meile: Fünf Tage lang feiert Husum ein Volksfest an der Nordseeküste. mehr

Zahl der Fischereibetriebe in SH sinkt weiter

Die Zahl der Fischereibetriebe in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Laut Landesfischereiverband gibt es aktuell 153 Betriebe mit eigenem Kutter, acht weniger als 2022. Die größten Probleme sind demnach strenge Verordnungen und Fangquoten. Im Moment wird vor allem Aal gefischt, aber auch den dürfen die Betriebe nur mit Einschränkungen fangen. Konnten die Fischer bisher im Ostseeraum von Januar bis September Aale fangen, dürfen sie es jetzt nur noch von März bis Mitte September. Uneingeschränkt darf nur in der Elbe gefischt werden. Die Bestände seien dort stabil, sagen Elbfischer. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen Traditionelle Fischerei in Lauenburg: Aller Aalfang ist schwer Eckhard Panz fängt in zehnter Generation Aale in der Elbe bei Lauenburg. Doch der Aalfang hat sich in den letzten Jahren verändert. mehr

Unfall mit Schwerverletztem in Grube

Am Abend sind in Grube im Kreis Ostholstein ein Kleintransporter und ein Auto frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde eine Person im Auto eingeklemmt, so die Rettungsleitstelle. Die Person wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:00 Uhr

Brand auf Jacht bei Schleimünde: Seenotretter und Feuerwehr im Einsatz

Die Seenotretter der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRs), die freiwillige Feuerwehr Maasholm und der Rettungsdienst haben am Dienstagnachmittag einer Familie auf einer Yacht geholfen, die auf der Ostsee vor Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg) "Mayday" gefunkt hatte. Nach Angaben der Einsatzkräfte war ein Feuer im Motorraum ausgebrochen, die Besatzung schaffte es noch bis in den Nothafen der Lotseninsel Schleimünde. An Bord waren zwei Männer und ein Kind, sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 06:30 Uhr

SPD fordert mehr Geld für sozialen Wohnungsbau

Dieses Jahr ist in Schleswig-Holstein der soziale Wohnungsbau von rund 1.900 Wohnungen mit 400 Millionen Euro gefördert worden. Das teilte das Innenministerium mit. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist das zu wenig, sie fordert ein Sofortprogramm für bezahlbares Wohnen. Das Land soll nach den Wünschen der SPD bis zum Jahr 2027 die Fördermittel erhöhen, so SPD-Fraktionschefin Midyatli: Der Bund habe die Mittel für die soziale Wohnraumförderung verstetigt, jetzt müsse das Land seinen Teil beitragen. Mit dem Haushaltsentwurf könne man das im Herbst untermauern, das Signal an Investoren könnte man jetzt schon senden. Laut Innenministerium wird es im kommenden Jahr mindestens 280 Millionen Euro von Bund und Land zusammen geben. Wie es in den folgenden Jahren weitergeht, stehe noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 06:00 Uhr

Mehr Eigenleistung beim Bau des Eigenheims

Viele Menschen in Schleswig-Holstein machen beim Bau des Eigenheims mehr in Eigenleistung. Gründe sind hohe Baupreise und die Inflation. Laut Handwerkskammer Lübeck machen Eigenleistungen jedoch nur einen geringen Prozentsatz an den Gesamtkosten aus. Zudem könnten Laien Arbeiten wie an der Gebäudestatik oder der Heizungsanlage oft nicht umsetzen: Für die spätere Bauabnahme müssten Sicherheitsvorschriften erfüllt werden. Eigenleistungen und Nachbarschaftshilfe gelten im kleinen Rahmen nicht als Schwarzarbeit. Schwarzarbeit ist laut Hauptzollamt Itzehoe besonders im Baugewerbe in Schleswig-Holstein gestiegen: Im vergangenen Jahr gab es mit 2012 Ordnungswidrigkeitenverfahren fast vier Mal so viele wie 2017. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Mehr Schwarzarbeit auf Baustellen in Schleswig-Holstein Rund 13,6 Millionen Euro Schaden sind laut Zoll im vergangenen Jahr insgesamt durch Schwarzarbeit im Land entstanden. mehr

Wetter: Viel Sonne und vereinzelt lockere Wolken

Heute gibt es zunächst von der Ostsee bis ins Herzogtum Lauenburg noch heitere Phasen und es bleibt lange trocken. Ansonsten kommen von Westen her viele Wolken und im Tagesverlauf gibt es aufkommende Schauer, teils kräftige Gewitter. Am Abend lässt der Regen allmählich nach und von der Westküste her heitert es wieder auf. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Hörnum auf Sylt und bei 28 Grad in Lübeck. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd, der später auf West dreht, zudem gibt es Schauer- und Gewitterböen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 6. August und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 08:30 Uhr