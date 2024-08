Größtes Stadt-Event der Westküste: Husumer Hafentage beginnen Stand: 07.08.2024 05:00 Uhr Bunte Märkte, Live-Musik und Schlemmer-Meile: Fünf Tage lang feiern die Husumer mit ihren Gästen ein Volksfest an der Nordseeküste. Zum Mitmachen gibt es Tauzieh-Duelle, Entenrennen und einen Hafentagelauf.

Zu dem Husumer Hafentagen im Kreis Nordfriesland erwarten die Veranstalter Tausende Gäste, 150 Schausteller und 30 Live-Acts auf drei Bühnen. Von Mittwoch bis Sonntag dauert das Volksfest an der Westküste. "Die Hafentage sind ein Magnet für Touristen. Gleichzeitig sind sie eine Feier von und für Menschen, Unternehmen und Vereine aus unserer Region", sagt Mitveranstalterin Kerstin Barz von der Messe Husum. Und die sollen sich in diesem Fest nicht nur wiederfinden, sondern auch aktiv einbringen können, so das Anliegen der Veranstalter.

Kunsthandwerk und Lebensmittel auf dem Markt der Vielfalt

Für den "Markt der Vielfalt" (7.8.-11.8., jeweils 12-19 Uhr) ist während der Festtage die Kleikuhle reserviert: Unter dem Motto "selbstgemacht, handgemacht, für dich gemacht" können Menschen aus der Region in robusten Holzhütten oder Pagoden selbst einen Stand mit Kunsthandwerk oder Lebensmitteln aus eigener Herstellung betreiben.

Tauziehen, Laufen und und ein Kinderzelt

Ein fester Bestandteil der Hafentage ist das Tauziehen über den Außenhafen am Sonntag (ab 10.30 Uhr). Dieses Jahr können mehr Gäste teilnehmen als bei vergangenen Festen. Kristin Hultzsch, Projektleitung der Hafentage bei der Messe Husum & Congress sagt: "In diesem Jahr soll es nicht nur einen Wettkampf und einen Sieger geben. Wir wollen spannende Duelle in verschiedenen Gewichtsklassen durchführen." Dafür würden die Mannschaften in Schwergewichte und Leichtgewichte unterteilt.

Am Sonnabend (13.30 Uhr bis 21 Uhr) findet der Hafentagelauf der Leichtathletik- und Ausdauersportvereinigung Husum e.V. statt. Es gibt Strecken von zehn und 2,66 Kilometern sowie einen Firmencup und einen Kids-Lauf. Anmeldung ist über die Website der Hafentage möglich. Für Kinder gibt es außerdem wieder ein Kinderland, ein großes Zelt, in dem kostenfrei Spiele gespielt oder Textilien bemalt werden können. Es ist von Freitag bis Sonntag geöffnet - jeweils von 12 bis 18 Uhr. Alles sechs Tage sind auch Kleinkünstler unterwegs: Darunter Zauberer, Clowns und Artisten.

Entenrennen im Hafenbecken in Husum: 5.000 Enten dabei

Ein Klassiker der Husumer Hafentage ist das Entenrennen. Dafür können Besucher ab dem frühen Abend am Mittwoch ein Los kaufen und damit auf eine gelbe Gummi-Ente setzen. Fünftausend Enten sollen dann am Sonntag (ab 13.30 Uhr) ins Hafenbecken entlassen werden. Es gibt Preise verschiedener Sponsoren zu gewinnen, der Erlös soll gespendet werden.

Bands: Pohlmann und Kreisligalegende auf der Bühne

Insgesamt 30 Liveacts sind während der 41. Husumer Hafentage auf drei Bühnen geplant. Unter anderem dabei: Auf der Stadtwerke-Husum-Bühne treten am Mittwoch (20.30 Uhr) Singer-Songwriter Pohlmann, am Donnerstag (20.30 Uhr) die Coverband Ceenot 71 und am Freitag Schlagersänger Kreisligalegende auf.

Feuerwerk am Hafenbecken in Husum am Sonntag

Am Sonntag um 22.45 Uhr enden die Husumer Hafentage - mit einem Feuerwerk am Hafenbecken. Laut Veranstalter kann man das Feuerwerk gut von der Slipanlage am Rathaus und der schmalen Seite des Hafenbeckens sehen.

Anreise: Parkhäuser mit Sonderöffnungszeiten, Stadtbus kostenfrei

Während der Hafentage haben die Parkhäuser Sonderöffnungszeiten, im Innenstadtbereich können Besucher den HusumBus kostenfrei nutzen.

Hafentage-Programm als PDF zum Download

Weitere Informationen zum Programm haben die Veranstalter teilweise auf ihrer Homepage veröffentlicht. Ein Übersicht über alle Programmpunkte, inklusive aller Konzerte gibt es im Programm-Flyer, der hier zum Download bereit steht.

