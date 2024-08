Grömitz: Polizeieinsatz im Hafen nach Verdacht auf Bedrohung Stand: 07.08.2024 16:55 Uhr Am Mittwochmittag gab es im Jachthafen von Grömitz einen größeren Einsatz der Polizei. Der Hafen wurde evakuiert. Am Nachmittag erklärte die Polizei, dass ein Hinweis den Einsatz ausgelöst hatte - und keine Gefahr bestehe.

Gegen 12 Uhr trafen etwa 15 bis 20 Fahrzeuge der Polizei am Jachthafen von Grömitz (Kreis Ostholstein) ein und veranlassten die Räumung der gesamten Anlage. Die "Lübecker Nachrichten" hatten zunächst darüber berichtet. Demnach wurden Bootsbesitzer und Passagiere von den Beamten aufgefordert, die Stege und Boote zu verlassen.

Boot auf der Ostsee gestoppt

Wie die Polizei Rostock am Nachmittag mitteilt, hatte das Polizeipräsidium am Mittag einen Hinweis auf einen möglichen explosiven Gegenstand an Bord eines Segelbootes auf der Ostsee erhalten. Demnach war das Boot auf dem Weg von Kühlungsborn in die Lübecker Bucht. Die Beamten konnten es stoppen und durchsuchen - jedoch keinen gefährlichen Gegenstand finden, heißt es. Der Verdacht einer Gefahrenlage bestätigte sich somit nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein