Stand: 02.08.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Leichter Anstieg bei Hautkrebs-Screenings in SH

In Schleswig-Holstein lassen sich laut AOK offenbar wieder mehr Menschen auf Hautkrebs untersuchen. Demnach waren im vergangenen Jahr 11,3 Prozent der AOK-Versicherten beim Screening. 0,6 Prozent mehr als 2022. Trotzdem zu wenig, so die AOK. Hautkrebs gehört zu den häufigsten Tumorarten und wird häufiger diagnostiziert. Im vergangenen Jahr mussten etwa 3.000 Menschen im Land damit im Krankenhaus behandelt werden, sechs Prozent mehr als ein Jahr vorher. Gründe, warum so wenige zur Vorsorge gehen, seien laut AOK Unwissenheit und auch Unsicherheit, ob ein Anspruch auf die Leistung bestehe. Die gesetzlichen Kassen zahlen die Untersuchung alle zwei Jahre für Patienten ab 35 Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:00 Uhr

Tierheime und Wildtierstationen in SH überfüllt

Die Tierheime im Land sind in Sorge, dass Urlauber möglicherweise Hunde oder Katzen aus dem Urlaubsland mitbringen. Das Tierheim in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) berichtet, dass diese Tiere oft nicht gegen Tollwut geimpft seien und erst einmal wochenlang in Quarantäne müssten. Allerdings seien die Tierheime im Land bereits auch ohne diese Neuzugänge überfüllt. Der Appell: Lieber ein Tier aus einem Tierheim zu sich nehmen, da diese medizinisch durchgecheckt und geimpft sind. Auch die Wildtierstationen klagen: In Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) sorgen exotische - und vermutlich ausgesetzte - Haustiere wie Schildkröten für Platzmangel, so Leiter Christian Erdmann. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:00 Uhr

Gewalt gegen Polizisten in SH: Drei Fälle binnen weniger Tage

Die Polizei im Land hat drei Vorfälle von Gewalt gegen Polizisten innerhalb weniger Tage gemeldet. Insgesamt wurden dabei fünf Polizisten verletzt. In Neumünster wehrte sich ein Mann 29-Jähriger am vergangenen Freitag bei der Festnahme so heftig, dass er drei Polizisten verletzte. Eine Polizistin in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) kam am Mittwochabend ins Krankenhaus, nachdem ihr eine Frau auf einem Campingplatz ins Gesicht getreten hatte. Auch auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist eine Polizistin im Einsatz so heftig angegriffen worden, dass sie ins Krankenhaus musste. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 07:00 Uhr

Neue Seekabel für die Halligen: Arbeiten fast fertig

Die Nordseeinsel Föhr und die Halligen Oland und Langeneß (alle Kreis Nordfriesland) bekommen neue Kabel, um die Stromversorgung zu verbessern. Laut Investor SH Netz kostet das Projekt rund 23 Millionen Euro. Insgesamt werden drei Kabel mit einem Spezialfahrzeug in bis zu drei Metern Tiefe in den Wattenmeerboden eingegraben. Die Arbeiten laufen bereits seit zwei Jahren. Die Auflagen für die Verlegung sind hoch, weil das Wattenmeer Unesco-Weltnaturerbe ist. In wenigen Tagen sollen die Arbeiten beendet sein und noch in diesem Jahr sollen die neuen Seekabel in Betrieb genommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 06:00 Uhr

Brennende Heuballen in Lehe

In Lehe (Kreis Dithmarschen) hat es am späten Donnerstagabend auf einem Feld gebrannt. Laut Rettungsleitstelle gerieten rund 300 Heuballen in Flammen, wegen der starken Rauchentwicklung alarmierten Passanten die Feuerwehr. Vier Wehren waren im Einsatz, und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 06:00 Uhr

Lübeck: Pfefferspray in Boutique versprüht

In einer Boutique in Lübecker ist am Donnerstag offenbar Pfefferspray versprüht worden. Laut Polizei tränten mehreren Kunden die Augen. Die Aufregung war demnach zunächst groß, weil die Ursache unklar war. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass drei Männer das stark reizende Spray versprüht haben. Das Gebäude wurde geräumt und später von der Feuerwehr wieder freigegeben. Das Motiv der Männer ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 05:30 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und meist trocken

Neben Sonnenschein ziehen auch dichtere Wolken durch, dabei sind selten Schauer möglich - meist bleibt es trocken. Im Laufe des Tages lockert es von der Westküste mehr und mehr auf. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 25 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 08:00 Uhr