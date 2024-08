Stand: 01.08.2024 06:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Auto prallt gegen Baum: Drei Männer verletzt

In Ehndorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gegen einen Baum geprallt. In dem Wagen saßen laut Polizei drei junge Männer. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Zwei der drei Männer waren nach Angaben der Beamten wahrscheinlich nicht angeschnallt, sie wurden bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 07:00 Uhr

Ausbildungsstart in SH

Heute starten mehrere Tausend Schulabgängerinnen- und abgänger in Schleswig-Holstein ihre Berufsausbildung. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden rund 16.500 Ausbildungsstellen in mehr als 300 Berufen gemeldet - frei sind aktuell noch mehr als 7.300 Stellen. Laut Industrie- und Handelskammer haben inzwischen alle Branchen Probleme, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Deshalb werben Unternehmen inzwischen unter anderem mit Ausbildungen in Teilzeit, Zusatzqualifikationen oder Auslandsaufenthalten, so Sebastian Grothkopp von der IHK zu Lübeck. Zudem werde häufig bereits ein Arbeitsvertrag mit Aufstiegsmöglichkeiten zugesichert. Auch die Handwerkskammern beobachten viel Kreativität bei der Nachwuchsgewinnung im Handwerk. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 07:00 Uhr

Busfahren in Heiligenhafen wird kostenlos

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein können Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste ab heute kostenlos mit dem Bus fahren. Laut Bürgermeister soll das Projekt mehr Menschen dazu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen. 20.000 bis 25.000 Euro pro Jahr investiert Heiligenhafen dafür. Das Geld kommt aus der Stadtkasse. Ende nächsten Jahres will die Stadt dann ein Fazit ziehen und prüfen, ob es gelungen ist, die Busse stärker auszulasten. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 07:00 Uhr

Weniger Verstöße gegen Gurtpflicht

Seit genau 40 Jahren gibt es ein Bußgeld für Verstöße gegen die Gurtpflicht im Auto. In Schleswig-Holstein ist die Zahl immer weiter zurückgegangen. Laut Landespolizei wurden 2011 noch 23.500 Fahrerinnen und Fahrer erwischt, im vergangenen Jahr waren es 8.500. Wer unangeschnallt unterwegs ist, zahlt mindestens 30 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 06:30 Uhr

Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Busgewerbe in SH

Die Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein haben sich am Mittwoch im Tarifstreit um Beschäftigte im kommunalen Busgewerbe in Schleswig-Holstein geeinigt. Demnach steigt ab September kommenden Jahres der Lohn erst um 200 Euro brutto, dann nochmal um 5,5 Prozent. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Ver.di bezeichnet das Ergebnis als einen "Meilenstein". Für Fahrgäste in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster bedeutet das, vorerst keine weiteren Warnstreiks erwarten zu müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 06:00 Uhr

A7: Sperrung nach Ölspur

In der Nacht zum Donnerstag musste die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) mehr als drei Stunden gesperrt werden. Laut Polizei musste die Fahrbahn gereinigt werden. Zuvor war der Motor eines Autos geplatzt und Öl hatte sich auf der Fahrbahn verteilt. Seit 3 Uhr morgens fließt der Verkehr wieder. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 06:00 Uhr

Silke Schneider ab heute Finanzministerin

Schleswig-Holstein hat ab heute offiziell eine neue Finanzministerin. Nach zwölf Jahren im Amt ist Monika Heinold (Grüne) im Ruhestand, für sie übernimmt Silke Schneider. Sie war zuletzt Präsidentin des Landgerichts Lübeck, davor Staatssekretärin, zunächst im Umwelt- später im Finanzministerium. Bereits in der vergangenen Woche hatte Schneider die Ernennungsurkunde von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erhalten. Mit dem Rückzug von Heinold auch der Posten der stellvertretende Ministerpräsidentin frei geworden. Dieses Amt übernimmt ab heute Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 05:30 Uhr

Wetter: Sonnig mit einigen Wolken

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt aber weiterhin trocken. Wolken ziehen vor allem im Laufe des Tages von der Westküste her auf. Die Temperaturen erreichen 20 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 26 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 06:00 Uhr

