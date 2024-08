Stand: 01.08.2024 20:27 Uhr Gleich mehrere Fälle von Gewalt gegen Polizisten

In Neumünster hat ein 29-Jähriger vergangenen Freitag drei Polizisten verletzt, als diese ihn festnehmen wollten. Dabei sei eine Beamtin mehrmals im Gesicht getroffen worden, auch die weiteren Beamten seien geschlagen und getreten worden, so die Polizei. Außerdem schlug und würgte der Mann einen Polizeihund. Der Mann war zuvor in eine Gartenlaube eingebrochen, wo die Polizisten ihn erwischten. Mittlerweile wurde der Beschuldigte vom Amtsgericht Neumünster in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gewalt gegen Polizistinnen auch im Kreis Ostholstein

In Scharbeutz im Kreis Ostholstein gab es einen Vorfall auf einem Wohnmobil-Stellplatz. Jemand hatte am Mittwoch die Polizei gerufen, zu einer betrunkenen Frau zu kommen. Als sie in Gewahrsam genommen werden sollte, reagierte die nach Angaben der Beamten verwirrte 33-Jährige heftig und trat einer Polizistin ins Gesicht. Die Beamtin musste im Krankenhaus behandelt werden.

Und auch auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) wurde eine Polizistin im Einsatz so heftig angegriffen, dass sie in eine Klinik kam und vorerst dienstunfähig ist. Auf einem Campingplatz hatten sich eine Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter gestritten. Als die Beamten versuchten, sie voneinander zu trennen, trat die Jugendliche der Polizistin mit beiden Füßen gegen den Kopf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Ostholstein