Busfahren in Heiligenhafen ist jetzt kostenlos Stand: 01.08.2024 12:21 Uhr Kostenlos mit dem Bus fahren: In Heiligenhafen ist das von heute an möglich. Damit will die Stadt nach eigenen Angaben mehr Menschen für den ÖPNV begeistern. Dafür gibt sie bis zu 25.000 Euro pro Jahr aus der eigenen Kasse aus.

Bisher sind die Busse in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) kaum ausgelastet - das berichtet Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos). Dafür sind aber besonders in der touristischen Hochsaison viele Autos auf den Straßen unterwegs.

Finanzierung aus der Stadtkasse

Das will die Stadt nun ändern und mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen. Dafür wurde der Busverkehr in der Stadt für alle ab heute kostenlos. Dafür investiert die Stadt laut Brandt 20.000 bis 25.000 Euro im Jahr. "Diesen Betrag muss die Stadt also zusätzlich aufbringen, um dieses Angebot vorhalten zu können", sagt der Bürgermeister. "Wir versprechen uns und erhoffen uns, dass damit auch der öffentliche Personenverkehr in der Stadt wesentlich besser ausgelastet wird."

Erstes Fazit im kommenden Jahr

Ob das gelungen ist, will die Stadt Ende des kommenden Jahres überprüfen und ein erstes Fazit ziehen. "Wenn die Fahrgastzahlen weiterhin so mau sind, muss man sicherlich gucken: Ist das vertretbar dafür diesen Betrag auszugeben", merkt Brandt an. Die Stadt ist aber optimistisch, dass das Projekt gelingt und künftig mehr Menschen den ÖPNV in Heiligenhafen nutzen. Dann könnte das Busfahren auch langfristig kostenlos bleiben.

In Heiligenhafen fährt eine Buslinie, die Linie 1, in der Regel im Stundentakt. Außerdem gibt es die Linie 580, die bis nach Oldenburg weiterfährt, - außerhalb der Stadtgrenzen dann zum regulären Fahrpreis.

