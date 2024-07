Grömitz: Weltkriegsmunition am Strand entschärft Stand: 23.07.2024 14:00 Uhr Kinder haben am Wochenende am Strand von Grömitz eine alte Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger sicher.

Am Wochenende entdeckten Kinder beim Spielen am Strand von Grömitz im Kreis Ostholstein eine alte Flakgranate. Der Kampfmittelräumdienst konnte den etwa 1,8 Kilogramm schweren Blindgänger sicher entschärfen, sodass niemand verletzt wurde. Solche Funde sind in der Region nicht ungewöhnlich, da allein in der Lübecker Bucht noch schätzungsweise tausende Tonnen alte Weltkriegsmunition liegen. Diese wurden nach dem Krieg oft in Holzkisten verpackt und versenkt.

Granate vermutlich mehrere Jahrzehnte alt

Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung vermutet, dass die Granate entweder schon jahrzehntelang im Sand lag oder durch eine Sturmflut an Land gespült wurde. Das Landeskriminalamt warnt dringend davor, verdächtige Gegenstände am Strand zu berühren oder zu bewegen und rät, stattdessen sofort die Polizei zu informieren.

Der Vorfall unterstreicht die weiterhin bestehende Gefahr durch alte Munition in Nord- und Ostsee und die Wichtigkeit, wachsam zu bleiben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein