Holstein Kiel verpflichtet bosnischen Nationalspieler Gigovic Stand: 23.07.2024 12:25 Uhr Holstein Kiel hat für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 22 Jahre alte bosnische Nationalspieler Armin Gigovic wechselt vom FK Rostow aus der ersten russischen Liga zur KSV.



Holstein Kiel hat sich erneut beim FK Rostow bedient. Zuvor war bereits der Norweger Magnus Knudsen von dort nach Kiel gewechselt. "Mit Armin bekommen wir einen flexiblen defensiven Spieler für das Mittelfeld, der trotz seines jungen Alters schon über nationale und internationale Erfahrung verfügt. Er passt gut in unsere Spielphilosophie und wird uns zusätzliche Optionen ermöglichen", sagte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport bei bei der KSV Holstein.

Gigovic wurde im südschwedischen Lund geboren. Er besitzt die Staatsangehörigkeit Schwedens und Bosnien-Herzegowinas und lief durch einen Verbandswechsel in diesem Jahr erstmals für die bosnische Nationalmannschaft auf. In seiner Vita stehen zwei Spiele für die schwedische und bisher zwei Einsätze für die bosnische Nationalmannschaft.

Zuletzt auf Leihbasis für FC Midtjylland

Auf Vereinsebene kommt er auf über 120 Spiele in den höchsten Ligen in Russland, Schweden und Dänemark. Hinzu kommen weitere Partien in anderen Wettbewerben, darunter zwei Spiele in der UEFA Europa League. Zuletzt war er an den dänischen Erstligisten FC Midtjylland verliehen.

"Die Bundesliga gehört zu einer der besten Ligen in Europa, und ich möchte die Herausforderung mit Holstein Kiel angehen". sagte Gigovic, der nach Knudsen, Andu Kelati (TSG Hoffenheim II), Max Geschwill (SV Sandhausen) und Phil Harres (FC 08 Homburg) der fünfte Neuzugang der Kieler ist.

