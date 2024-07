Erdbeeren aus Folientunneln in SH mit Rekord-Ergebnissen Stand: 23.07.2024 13:13 Uhr Der Ertrag unter den Folientunneln bei Schleswig-Holsteins Erdbeerbauern ist so groß wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das geht aus Zahlen des Statistikamtes Nord hervor.

Mehr als 20 Tonnen Erdbeeren haben die Bauern demnach in diesem Jahr bisher durchschnittlich pro Hektar unter Folientunneln ernten können. Seit 2012 gab es in Schleswig-Holstein keinen höheren Wert, so die Zahlen der Statistik. Erdbeeren, die unter Folie wachsen, konnten in diesem Jahr laut Landwirtschaftskammer schon ab Mai geerntet werden.

Frost, Regen, Schnecken: Erdbeeren hatten es schwer

Erst später kamen die Erdbeeren vom freien Feld dazu - und die sind regional immer noch zu bekommen. Diese Ernte fällt nach dem Spätfrost im April, insgesamt zu viel Regen und Schneckenfraß in diesem Jahr nicht so gut aus. Insgesamt wird die Erdbeerernte in Schleswig-Holstein nach Erwartung des Statistikamts Nord mit rund 6.400 Tonnen nur wenig vom Vorjahreswert abweichen. Diese Zahl umfasst dann sowohl Freiland- als auch Folien-Erdbeeren.

Spargelernte in SH eher schlecht

Ähnlich ist die Situation beim Spargel. Pro Hektar konnten die Landwirte bis zum Ende der Saison Ende Juni etwa 4,5 Tonnen pro Hektar ernten. Damit liegt der Ertrag laut Statistikamt fünf Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre.

Die Spargelernte begann in diesem Jahr den Angaben zufolge trotz der ausgiebigen Niederschläge im Frühjahr relativ früh. Bereits Ende März wurden regional die ersten Spargelstangen in kleineren Mengen gestochen. Danach sorgten moderate Temperaturen für kontinuierliche Erntemengen und gute Qualitäten. Ende der Saison war der Johannistag am 24. Juni.

