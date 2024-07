Stand: 20.07.2024 11:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Proteste gegen AfD-Treffen in Neumünster

In Neumünster ist seit Sonnabendmorgen die Hundertschaft der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Dort soll in einem griechischen Restaurant ein Vernetzungstreffen der AfD stattfinden - ein sogenannter "Tag des Vorfelds". Begleitet wird die Veranstaltung von einer Demonstration, zu der die Landesverbände von CDU, Grüne, SPD, SSW und Volt aufgerufen hatten. Knapp 100 Menschen sind dem Aufruf bislang gefolgt. Die Straße im Bereich des Bahnhofs in Neumünster-Einfeld ist komplett gesperrt. Zu den Teilnehmern der AfD-Veranstaltung gehören mehrere Organisationen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet werden, teilte das Innenministerium in Kiel auf Anfrage mit. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2024 11:00 Uhr

Dehoga: Sommer für viele Gastronomen bisher enttäuschend

Viele Restaurant-Besitzer seien mit dem Sommer bislang unzufrieden, berichtet der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Er beruft sich dabei auf eine interne Umfrage. Den Hauptgrund für die sinkenden Umsätze sehen die Gastwirte darin, dass die Menschen sparen. Sie gehen seltener essen oder bestellen weniger. Auch das Wetter spiele eine Rolle. Zuletzt war es zu durchwachsen. Restaurants mit Terrasse fehlen dann die Umsätze, erklärt der Dehoga. Der Verband hofft jetzt, dass das Wetter besser und beständiger wird. Und dass jetzt mit dem Ferienstart in Schleswig-Holstein auch wieder mehr Einheimische in die Gaststätten gehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2024 08:00 Uhr

Weltweite IT-Störung: UKSH-Systeme wieder hochgefahren

Wegen eines weltweiten IT-Problems musste das Universtiätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) mit seinen beiden Strandorten Kiel und Lübeck am Freitag Operationen absagen. Am Sonnabend teilte eine UKSH-Sprecherin mit, dass die Computer-Systeme nahezu alle wieder laufen. Auch Kreisverwaltungen in Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Pinneberg konnten zwischenzeitlich am Freitag überhaupt nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt arbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2024 08:00 Uhr

Travemünder Woche 2024 gestartet

Die zweitgrößte Segelwoche der Welt ist eröffnet. Am Freitagabend um 18 Uhr fiel mit dem traditionellen Kommando "Heißt Flagge" der Startschuss für die 135. Auflage der Travemünder Woche. 20 verschiedene Regatten sind geplant. Die Teilnehmer kommen aus 27 Nationen. Gemeldet sind 745 Boote mit knapp 1.500 Teilnehmern. Beim Rotspon Cup tritt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) dieses Jahr gegen den Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), an. Auf den verschiedenen Bühnen stehen Singer-Songwriter, regionale Bands sowie internationale Stars wie der ehemalige Genesis-Sänger Ray Wilson. Außerdem steht ein Riesenrad im Brügmanngarten. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2024 08:00 Uhr

Festnahmen nach Messerangriff auf Lehrer in Wedel

Nachdem in Wedel im Kreis Pinneberg am Freitagmittag ein Dozent auf dem Gelände der Volkshochschule und Musikschule bei einem Messerangriff verletzt wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden seien Brüder und Anfang 20. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Das Motiv ist demnach noch unklar. Die Tat habe sich auf dem Parkplatz des Gebäudekomplexes ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Der Lehrer wurde demnach mit mehreren Messerstichen in Hals und Rücken lebensgefährlich verletzt und soll 67 Jahre alt sein. Er wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass Opfer und Täter sich kannten. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2024 08:00 Uhr

Volle Straßen zum Start der Sommerferien im Norden

Am ersten Ferienwochenende in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist viel los auf den Straßen im Norden. Denn bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind alle Bundesländer in den Sommerferien. Bereits am Freitagnachmittag stockte der Verkehr bereits in beiden Richtungen vor dem Hamburger Elbtunnel auf mehreren Kilometern. Auch auf der A1 südöstlich von Hamburg ging es nur langsam voran. Zahlreiche Unfälle und Bergungsarbeiten behinderten zusätzlich den Verkehr im ganzen Norden. Auch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag brauchen Autofahrer viel Geduld. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 20:00 Uhr

Oeversee: Sechs Fallen sollen Giftschlange anlocken

Seit Mittwoch liegen und hängen sechs Reusen in den Bäumen bei Oeversee im Kreis Schleswig-Flensburg. In den Fallen befestigt: weibliche Schlangenhaut. Damit soll die männliche Afrikanische Baumschlange angelockt werden, die hier im Frühjahr erstmals gesichtet wurde. Die Schlangenhaut stammt aus der Schweiz. Täglich will das Ordnungsamt jetzt die Reusen kontrollieren, um zu schauen, ob sie die Schlange erwischt haben. Wenn andere Tiere gefangen werden, sollen sie befreit werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 20:00 Uhr

