Gastronomie: Sommergeschäft in SH läuft nicht gut Stand: 20.07.2024 11:40 Uhr Durchwachsenes Wetter, zu wenig Gäste und nach wie vor Personalprobleme. Der Sommer war für viele Gastronomen in Schleswig-Holstein eher enttäuschend.

Eine interne Dehoga-Umfrage zeigt: Nur bei ganz wenigen Gastronomen liefen die Monate Mai, Juni und Juli richtig gut. Fast die Hälfte der Befragten gab an, der Sommer liefe bis jetzt "nicht zufriedenstellend" oder "schlecht". Den Hauptgrund für die niedrigen Umsätze sehen die Gastwirtinnen und Gastwirte darin, dass die Menschen sparen. Sie gehen seltener essen oder bestellen weniger. Auch das Wetter spiele eine Rolle. Zuletzt war es zu durchwachsen. Restaurants mit Terrasse fehlen dann die Umsätze, erklärt der Dehoga.

Personalmangel weiterhin ein Problem

Auch Personalmangel spiele weiterhin eine Rolle, so Dehoga-Vizepräsident Lutz Frank. "Wenn du nicht genug Leute zum Arbeiten hast, dann kannst Du auch nicht so viel anbieten", sagte Frank und verwies dabei auf die teilweise immer noch eingeschränkten Öffnungzeiten einiger Betriebe. An der Umfrage hatten laut Dehoga rund 100 Betriebe in Schleswig-Holstein teilgenommen. Der Verband hofft jetzt, dass das Wetter besser und beständiger wird. Und auch, dass jetzt mit dem Ferienstart in Schleswig-Holstein auch wieder mehr Einheimische in die Gaststätten gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.07.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Tourismus