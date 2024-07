Stand: 20.07.2024 14:57 Uhr Tage der Küstenwache: "Open Ship" in Neustadt

Bereits zum 13. Mal lädt die Bundespolizei See zu ihren Tagen der Küstenwache nach Neustadt in Holstein ein. Die Veranstaltung bietet neben Einblicken auch ein buntes Programm für Familien.

Wie ein Schiff der Bundespolizei See von innen aussieht, wie die Arbeit der Beamten läuft und wie sie bei ihrem Job auf See wohnen, all das und eine Menge mehr können Besucherinnen und Besucher der "Tage der Küstenwache" in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) heute und morgen erfahren. Neben Zahlen, Daten und Fakten gibt es auch ein Programm mit viel Unterhaltung.

Konzerte, Vorführungen, Food Trucks

Zu den Highlights gehört das "Open Ship", bei dem heute und morgen das 86 Meter lange Bundespolizeischiff "Neustadt" besichtigt werden kann. Das mit Hubschrauberlandeplatz, OP-Saal und großem Geschütz ausgestattete Schiff wurde erst im vergangenen Jahr getauft. Auch bei anderen Schiffen dürfen Gäste zwischen 10 und 18 Uhr an Bord. Hinzu kommen Konzerte der Berliner Zollkapelle "Combo Zolla", Freibeutermusik, Vorführungen von Rettungsaktionen auf dem Wasser und eine Hafenparty. Das gesamte Programm der "Tage der Küstenwache gibt es hier. Food Trucks versorgen die Gäste mit Snacks und Getränken.

Info-Stände und Autogrammstunde mit Henny Reents

Am Sonntag spielt unter anderen die Brass Band des Bundespolizei-Orchesters Berlin "Heavy Brass", und am Infostandnder Opferschutzorganisation "Weißer Ring" gibt es eine Autogrammstunde mit der Schauspielerin Henny Reents, die in zahlreichen Krimis und Fernsehfilmen zu sehen ist, zum Beispiel in der ZDF-Serie "Küstenwache". Mit Infoständen vor Ort sind auch die Psychosoziale Notfallversorgung PSNV, die Seenotretter, das THW, die Feuerwehr oder die Bundeswehr. In einem maritimen Spiel- und Bastelzelt kommen auch die kleinen Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten. Den Abschluss der "Tage der Küstenwache" bildet am Sonntagabend um 18 Uhr die traditionelle Auslaufparade von Schiffen der Küstenwache.

