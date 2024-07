Stand: 10.07.2024 07:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Drogen-Razzia in Dithmarschen und Steinburg

In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg ist die Polizei am Morgen zu Durchsuchungsaktionen ausgerückt. Nach Angaben der Beamten sollen unter anderem Drogendealer verhaftet werden. 13 Gebäude stehen im Fokus der Ermittler. 200 Beamte sind aktuell im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Bundesverkehrsminister Wissing bekennt sich zum Weiterbau der A20

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich zum Weiterbau der A20 bekannt. Sie sei ein "ganz wichtiges Autobahnprojekt, mit dem ich so schnell wie möglich anfangen möchte", sagte Wissing am Dienstag. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir Baurecht bekommen." Jüngst hatte Wissing den Weiterbau der A20 aus Kostengründen infrage gestellt. Über das aktuelle Bekenntnis Wissings zeigte sich der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck, erfreut. Weil die Autobahn östlich von Bad Segeberg endet, müssen sich laut Goldbeck nicht nur Pendler jeden Tag durch Staus auf der B206 kämpfen. Naturschutzverbände fordern dagegen mehr Investitionen in bestehende Straßen und in die Bahn im Norden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Luftwaffenübung "SNAP 24" auf dem Flugplatz Jagel

Heute Nachmittag sind rund um den Militärflugplatz Jagel (Schleswig-Flensburg) deutlich mehr Kampfjets unterwegs als gewöhnlich. Das teilte die Luftwaffe mit. Bei der Übung "SNAP 24" will sie zwischen 14 und 15 Uhr ihre Abläufe und ihre Einsatzbereitschaft testen. Mit dabei sind fünf Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann", dazu unter anderem Eurofighter aus Rostock-Laage. Simulierte Evakuierungen und die Bodenunterstützung aus der Luft gehören auch zum Programm. Neben den Kampfjets sind an dieser jährlichen Übung auch große Transportmaschinen beteiligt, wie die Airbus A400M aus dem niedersächsischen Wunstorf. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Samadzade vor dem Innen- und Rechtsausschuss

Im Herbst vergangenen Jahres musste die damalige Staatssekretärin im Sozialministerium, Marjam Samadzade ihren Posten räumen. Samadzade hatte einen israelkritischen Post in einem sozialen Netzwerk kommentiert und weiterverbreitet. Die Opposition möchte herausfinden, welche Absprachen zwischen ihr und Ministerin Aminata Touré (Grüne) getroffen wurden. Einige Chatnachrichten wurden zwischenzeitlich gelöscht. Zur Aufklärung ist Samadzade heute im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Bei einem ersten Treffen waren vertrauliche Akten noch von der Landesregierung gesperrt worden, außerdem durfte Samadzade kaum etwas sagen. Inzwischen wurden viele Akten freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Seit fast 20 Jahren vermeintlich ausgestorbener Falter ist zurück

Insekten-Experten der Stiftung Naturschutz haben den sogenannten Goldenen Scheckenfalter in der Region um Itzehoe (Kreis Steinburg) gerettet. Zehn Jahre nachdem die ersten Tiere ausgesetzt wurden, hat sich die Population erholt, freut sich die Organisation. Der Goldene Scheckenfalter galt seit fast 20 Jahren in der Region als ausgestorben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Brunsbüttel will bessere Fährverbindung über den NOK

Die Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) will für eine bessere Fährverbindung über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) kämpfen. Zuletzt fiel wegen kaputter Fähren oder Personalmangel immer wieder eine der beiden großen Fähren aus. Die Folge waren lange Staus und Wartezeiten für Pendler, Schüler und Einsatzkräfte. Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wollen sich die Bürgerinnen und Bürger an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wenden. Heute Abend will die Ratsversammlung über ihre Forderungen an den Minister diskutieren und eine Resolution verabschieden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Leiche vor Pellworm entdeckt

Ein Bewohner der Hallig Süderoog (Kreis Nordfriesland) hat am Dienstagnachmittag eine Wasserleiche in der Nähe von Pellworm entdeckt und die Polizei informiert. Nach Angaben der Polizei lag der oder die Tote auf einer Sandbank. Die Leiche wurde dann laut Polizei in Büsum (Kreis Dithmarschen) an Land gebracht. Die Identität steht noch nicht fest - und auch die Todesumstände sind derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 06:30 Uhr

Pflegeheime in SH werden immer teurer

Pflegebedürftige in Heimen müssen auch in Schleswig-Holstein immer mehr Geld selbst zahlen. Laut Verband der Ersatzkassen wurden zuletzt für das erste Jahr im Heim knapp 2.650 Euro im Monat fällig. Das ist ein Anstieg von mehr als 150 Euro im Vergleichszeitraum. Der Grund für den gestiegenen Eigenanteil sind vor allem höhere Personalkosten für Pflegekräfte, meint der Ersatzkassenverband. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 05:30 Uhr

Wetter: Wolkig und warm mit vereinzelten Schauern

Heute gibt es viele Wolken, etwas Sonne, zeitweise Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter im Land. Zwischendurch bleibt es länger trocken und regional auch heiter. Höchstwerte liegen bei 20 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 25 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), vereinzelt leicht darüber. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger, von Südost auf Südwest bis West drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 07:00 Uhr

