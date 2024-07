Stand: 05.07.2024 06:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SHMF geht los

Das 39. Schleswig-Holstein Musikfestival startet an diesem Wochenende. Es gibt mehr als 200 Konzerte an 71 Orten in Schleswig-Holstein, im Norden von Niedersachsen, Hamburg und Dänemark, darunter Konzerte von der Band Kool & the Gang, Jamie Cullum, Lang Lang und dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste. Die diesjährige Porträtkünstlerin ist die 34-jährige Saxophonistin Asya Fateyeva, sie präsentiert Musik aus der Renaissance, des Barock und der Pop-Band ABBA. Das Eröffnungskonzert findet am Samstag und am Sonntag mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und Pianisten Emanuel Ax unter der Leitung von Alan Gilbert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle statt. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 09:00 Uhr

Keine Schulpflicht in Dänemark: Viele Auswanderer unterrichten Kinder zu Hause

Deutsche Auswanderer unterrichten ihre Kinder in Dänemark immer häufiger zu Hause, weil es dort zwar Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht gibt. In einigen Kommunen in Süddänemark vervierfachte sich die Zahl der Kinder im sogenannten Homeschooling in den vergangenen Jahren nahezu. Das geht aus Statistiken der dänischen Kommunen hervor. Im süddänischen Landesteil Nordschleswig gehen demnach etwa 90 deutsche Auswandererkinder nicht zur Schule. Die stark steigenden Zahlen sorgen laut der Kommune auch dafür, dass regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen der Schulbehörde bei den Familien nicht mehr zu schaffen sind. Im Süden Dänemarks ist die Zahl deutscher Auswanderer seit 2020 insgesamt stark gestiegen - in manchen Landesteilen um mehr als 70 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 09:00 Uhr

Bahn nimmt Marsch-Brücke in Betrieb

In Meldorf im Kreis Dithmarschen hat die Bahn eine sanierte Brücke auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und der Insel Sylt in Betrieb genommen. Die Brücke war nach Angaben des Unternehmens für etwa 3,3 Millionen Euro erneuert worden. Die Bauarbeiten dauerten etwa fünf Monate und waren laut Bahn aufwendig. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Betriebsratsversammlung: Wie geht es weiter auf der Lürssen-Werft?

Nach dem Großbrand auf der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden die 500 Mitarbeiter heute bei einer Betriebsratsversammlung darüber informiert, wie es weiter gehen soll. Unter anderem soll es darum gehen, wann wieder alle Gewerke arbeiten können. Die Polizei ermittelt zurzeit, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandermittler sollen in der Schiffshalle nach Spuren suchen. Ein Ergebnis der Ermittlungen wird in zwei bis vier Wochen erwartet. Das Feuer ist seit Mittwochfrüh gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 07:00 Uhr

Schüsse aus Fenster - Polizeieinsatz in Elmshorn

Am Donnerstagnachmittag hat ein Anrufer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Polizei alarmiert, weil er Schüsse aus einer Wohnung hörte. Die Polizisten rückten mit 13 Streifenwagen aus. Unterstützung kam von der Bundespolizei. Die Turnstraße wurde weiträumig abgesperrt und das Haus umstellt. Dafür musste auch die B431 in Teilen gesperrt werden. Spezialkräfte öffneten die Tür der Wohnung, in der geschossen worden sein soll. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen. Die Polizei fand zudem eine Schreckschusswaffe. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Motiv und Hintergründe der Tat sind bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 07:00 Uhr

Ferienbeginn in NRW: Staus erwartet

Mit dem Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende erwartet der ADAC die erste "Sommerstauwelle" auf den Straßen in Richtung Nord- und Ostsee. Das Gedränge auf den Autobahnen werde zu einer Belastungsprobe für die Urlauber werden, sagte der Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs, Christian Hieff. Fünf andere Bundesländer, darunter Niedersachsen und Bremen, haben bereits seit zwei Wochen Ferien. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 06:00 Uhr

Nach Lkw-Brand: Drei Röhren in Elbtunnel befahrbar

Nach dem Brand eines Lastwagens sind im vielbefahrenen Hamburger Elbtunnel auf der A7 weiterhin nur drei der vier Röhren frei. Die Untersuchungen der Schäden seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle. Möglicherweise werde die vierte Röhre am Freitagnachmittag wieder befahrbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 06:00 Uhr

THW Kielverpflichtet erneut Nationalkeeper Andreas Wolff

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist eine spektakuläre Verpflichtung gelungen. Die "Zebras" holen Nationaltorhüter Andreas Wolff zurück. Er kommt vom polnischen Spitzenclub Kielce zurück an die Förde. Der 33-Jährige erhielt nach Angaben des Rekordmeisters einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Wolff 2016 die Europameisterschaft und die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 18:00 Uhr

Waschanlage für Bauschutt in Eggebek eröffnet

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Donnerstag eine sogenannte Bodenwaschanlage in Betrieb gegangen. Dort können nach Angaben der Betreiberfirma täglich bis zu 1.000 Tonen leicht kontaminierter Bauschutt aufbereitet werden. 85 Prozent des Materials können zum Beispiel später im Straßenbau oder als Untergrund für Häuser erneut verwendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 17:00 Uhr

Wetter: Kühl mit Schauern und Gewittern

Heute wechseln sich Wolken und Sonne ab. Auch einige Schauer kann es im Land geben, ganz vereinzelt sind Gewitter möglich. Zwischen den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Pinneberg bleibt es aber überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen heute bei 17 Grad in Niebüll und bei rund 20 Grad in Ratzeburg. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 16 Grad in Handewitt und bei 18 Grad in Grambek. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 07:00 Uhr