Northvolt: Landesregierung fordert Stellungnahme

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt, der Ende März mit dem Bau einer Gigafactory bei Heide begonnen hat, erwägt offenbar, seine umfangreichen internationalen Pläne zu bremsen. Das hat die schwedische Zeitung Dagens industri berichtet. Unklar ist, was das konkret für das Milliardenprojekt in Dithmarschen bedeutet. Der Wirtschaftsausschuss des Landtages trifft sich heute Nachmittag spontan mit Northvolt-Vertretern in Malmö. Die Landesregierung bittet das Unternehmen um eine Stellungnahme. Northvolt Deutschland Sprecher, Martin Höfelmann, teilte auf NDR Anfrage mit, das Unternehmen stehe hinter der Expansion in Heide. Aber man evaluiere momentan die zeitliche Planung zum weiteren Produktionshochlauf der Fabriken. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:00 Uhr

SH-Klimakonferenz in Neumünster

In Neumünster findet heute erstmals die schleswig-holsteinische Klimakonferenz statt. Gemeinsam mit Experten, Verbänden und Bürgern wollen Vertreter mehrerer Ministerien darüber sprechen, wie Treibhausgasemissionen gesenkt werden können. Konkret geht es um das geplante Klimaschutzprogramm 2030. Thema soll auch das Ziel der Landesregierung sein, bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland zu werden. Auf der Klimakonferenz wird es verschiedene Workshops, Debatten und Vorträge geben. Die Ergebnisse sollen dann in das neue Klimaschutzprogramm einfließen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 07:00 Uhr

Großbrand auf Lürssen-Werft in Schacht-Audorf gelöscht

Der Großbrand auf der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist seit heute Morgen gelöscht. Am Dienstagvormittag war dort eine Schiffshalle in Brand geraten. Wie ein Feuerwehrsprecher NDR Schleswig-Holstein sagte, kamen die Löscharbeiten gut voran. Am Abend war der Brand unter Kontrolle - ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Heute Morgen um 5 Uhr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Bis dahin waren insgesamt 400 Einsatzkräfte vor Ort. Aktuell halten sich noch das Technische Hilfswerk und eine Brandwache der Feuerwehr auf dem Werftgelände auf. Brandermittler wollen nun die Arbeit aufnehmen, doch zunächst muss die Temperatur im Gebäude - zeitweise mehr als 1.000 Grad Celsius - weiter sinken. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 06:00 Uhr

Cannabis am Steuer: Landespolizei will Kontrolldruck weiter hoch halten

Die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein fordert nach der Freigabe von Cannabis mehr Verkehrskontrollen. Hintergrund ist das Ergebnis einer landesweiten Kontrollaktion der Polizei Mitte Juni. Dabei hatten die Beamten laut Landespolizei mehr als 5.200 Fahrzeuge überprüft. In 52 Fällen stellten sie dabei Drogen am Steuer fest - in jedem zweiten Fall handelte es sich dabei um Cannabis. Laut GdP-Landeschef Torsten Jäger enden Unfälle unter Drogen häufig besonders schlimm. Da Cannabis nun häufiger im Straßenverkehr eine Rolle spiele, müsse es seiner Ansicht nach zur Prävention mehr Kontrollen geben. Die Landespolizei will den Kontrolldruck nach eigenen Angaben hoch halten. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 06:00 Uhr

Kiel: Wieder Stau auf dem Theodor-Heuss-Ring

Seit heute Morgen brauchen Autofahrer auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel wieder mehr Geduld. Die Stadt Kiel saniert nach eigenen Angaben die Friesenbrücke und die Fahrbahn zwischen Dorotheenstraße und an der Kleinbahn. Nur eine Spur ist deshalb frei. Die Stadt rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B76. Während der Arbeiten ist es außerdem nicht möglich, in Fahrtrichtung Süden auf den Ostring abzufahren. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 06:00 Uhr

Ostsee-Suchaktion vorerst eingestellt

Eine große Suchaktion auf der Ostsee rund um Kellenhusen (Kreis Ostholstein) ist vorerst eingestellt worden. Vor dem Ostseebad hatte laut Rettungsleitstelle gestern Nachmittag eine führerlose Segeljacht im Wasser getrieben. Woher das Schiff kam und ob jemand über Bord gegangen ist, war zunächst unklar. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DLRG und Polizei suchten das Gebiet mit Booten und Hubschraubern ab. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 05:30 Uhr

Wetter: Kühl mit Wolken und Schauern

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, hier und da gibt es etwas Sonne. Am Nachmittag ist häufiger mit Regen zu rechnen - vereinzelt mit Blitz und Donner. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Es weht mäßiger und böiger, an der See frischer und stark böiger Nordwest- bis Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 06:00 Uhr

