Chaos auf Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Bauarbeiten gehen weiter Stand: 03.07.2024 10:42 Uhr Am Mittwochvormittag landeten viele Autofahrer wegen falscher Schilder im Gegenverkehr. Für Bauarbeiten ist der Theodor-Heuss-Ring jetzt über mehrere Monate gesperrt - in beiden Fahrtrichtungen ist nur eine Spur frei.

Der Weg zur Arbeit hat am Mittwochvormittag für viele Autopendlerinnen und -pendler in Kiel deutlich länger gedauert. Grund war ein Verkehrschaos am Theodor-Heuss-Ring. Nach Angaben der Stadt hatten Autofahrerinnen und Autofahrer wegen einer falschen Beschilderung im Baustellenbereich offenbar die Orientierung verloren. Einige von ihnen landeten deshalb im Gegenverkehr.

Große Verwirrung: Schilder wurden nicht abgebaut

Der Autoverkehr in Richtung Plön läuft nun auf der Gegenfahrbahn. Um von dort auf die B404 zu kommen, darf die Brücke - der so genannten Überflieger - ausnahmsweise in der Gegenrichtung befahren werden. Trotz Absperrung nutzten einige Autofahrer die Brücke jedoch zunächst auch in der ursprünglichen Fahrtrichtung, weil sie einer falschen Beschilderung folgten.

Laut einer Sprecherin der Stadt Kiel gehörten die falschen Schilder zu einer Nachtbaustelle. In der vergangenen Nacht hatten Arbeiter die Verkehrsführung am Theodor-Heuss-Ring für den zweiten Bauabschnitt geändert. Man habe vergessen, die Baustellenschilder abzubauen, so die Sprecherin.

Unfälle gab es keine, sagte Peter Bender, Leiter des Kieler Tiefbauamts.

"Das Temponiveau ist dort zum Glück sehr gering. Aber dadurch standen sich auf ein mal Pkw frontal gegenüber und dann staut sich natürlich auf einmal alles." Peter Bender, Leiter Tiefbauamt

Einsatzkräfte der Polizei mussten ausrücken, um das Verkehrschaos auf dem Überflieger am Vormittag zu klären. Inzwischen sind die falschen Schilder abgebaut.

Stadt rechnete schon vorher mit großen Verkehrsbehinderungen

Seit heute werden die Bauarbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring und der B76 in Kiel fortgesetzt. Zwischen der Dorotheenstraße und An der Kleinbahn steht in beiden Fahrtrichtungen eine Spur zur Verfügung. Umleitungen sind eingerichtet.

Die Stadt Kiel saniert die Friesenbrücke und die Fahrbahn zwischen Dorotheenstraße und an der Kleinbahn in Richtung Plön. Sie rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Während der Arbeiten können Autofahrerinnen und -fahrer außerdem in Fahrtrichtung Süden nicht auf den Ostring abfahren. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern.

Weitere Informationen Nächste Großbaustelle in Kiel: Theodor-Heuss-Ring wird saniert Berufspendler im Großraum Kiel brauchen wieder viel Geduld: Die B76 in Höhe Waldwiesenkreuz wird monatelang zur Mega-Baustelle. mehr Erneute Sperrungen auf B76 Asphaltierungsarbeiten sorgen erneut für eine Sperrung zwischen dem Barkauer Kreuz und der Bahnhofstraße in Kiel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Kiel