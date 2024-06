Stand: 27.06.2024 08:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Henstedt-Ulzburg: Ärztestreik beendet

Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) haben ihren Streik beendet. Das haben sowohl die Ärztegewerkschaft Marburger Bund als auch die Klinikleitung bestätigt, sie kehren jetzt an den Verhandlungstisch zurück. Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik fordern, dass sie die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern bekommen. Dazu habe die Klinik jetzt ein Angebot vorgelegt, berichtet eine Sprecherin. Nach Angaben des Marburger Bundes verdienen die Ärzte in Henstedt-Ulzburg bisher 10 bis 15 Prozent weniger als beispielsweise in Hamburg. An den neun Streiktagen konnte nur ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 07:00 Uhr

Lkw-Unfall: B207 zwischen Mölln und Ratzeburg gesperrt

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die B207 aktuell zwischen Mölln und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gesperrt. Laut Polizei kam ein Lkw gegen 5 Uhr am Morgen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer ist den Angaben zufolge ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 07:00 Uhr

Krankenhausreform: Von der Decken hofft auf Änderungen

Am Donnerstag kommt die Krankenhausreform in erster Lesung in den Bundestag. Die Länder lehnen die Reform in ihrer jetzt geplanten Form ab. Die Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein, Kerstin von der Decken (CDU), die auch Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist, sorgt sich vor allem um den Erhalt von Krankenhäusern auf dem Land. Diese würden laut von der Decken dringend gebraucht. Darum soll die Reform auf jeden Fall Kooperation erlauben, sagte von der Decken NDR Schleswig-Holstein. Der Gesetzentwurf könnte im Bundestag noch von den Bundestagsabgeordneten geändert werden. Darauf hofft nun die schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Lübeck: Handball Days starten

In Lübeck finden bis Sonntag die Handball Days statt - eines der größten Jugendhandball-Turniere der Welt. Die Veranstalter erwarten 420 Mannschaften aus 13 Nationen. Zum Auftakt findet der Grundschul-Cup statt. Die Vereine laufen dann ab Freitag auf. Die Die Spiele finden am Lohmühlen-Stadion und auf dem Sportplatz Buniamshof statt. In der Hansehalle steigt der Nations Cup: Hier trifft die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft auf die Schweiz, Dänemark und Polen und bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in China vor. Und die U18-Männer werfen sich für die EM in Montenegro warm - sie spielen in Lübeck gegen die Niederlande und die Färöer-Inseln. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Jazz Baltica startet

Bis Sonntag findet die Jazz Baltica in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) statt. Der Festsaal des Maritim Seehotels und der umliegende Strandpark verwandeln sich in diesen Tagen in eine maritime Kulisse für Jazzmusik. Das Team um den schwedischen Posaunisten Nils Landgren, der künstlerische Leiter des Festivals, freut sich unter anderem auf viele Newcomer in diesem Jahr. Zu den bekannten Musikerinnen und Musikern gehören Ulita Knaus, das Wolfgang Haffner Trio und die NDR Big Band. Insgesamt gibt es 39 Veranstaltungen - etwa die Hälfte davon ist kostenlos. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit rund 18.000 Gästen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Führungswechsel bei der Landespolizei: Maren Freyher wird Direktorin

Die gebürtige Lübeckerin Maren Freyher tritt nun offiziell das ranghöchste Amt der Landespolizei an. Sie übernimmt den Posten vom scheidenden Landespolizeidirektor Michael Wilksen, der jetzt in den Ruhestand geht. Bei einem Festakt in der Eutiner Landespolizeischule übergibt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den beiden ihre jeweiligen Urkunden. Freyher ist die erste Frau in Schleswig-Holstein, die dieses Amt übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Phönix Lübeck gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion

Fußball-Regionalligist Phönix Lübeck trägt sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion aus. Das hat der Hamburger SV am Mittwoch mitgeteilt. Der Landespokalsieger von Schleswig-Holstein darf die Partie wegen der Sicherheitsauflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht im Lübecker Stadion austragen. Die Partie gegen den Champions-League-Finalisten aus Dortmund findet am 17. August statt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Zwei Feuer im Kreis Schleswig-Flensburg

Zwei Feuer haben am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg beschäftigt. Dabei brannte gegen 18 Uhr zuerst das Dach einer Lagerhalle in Glücksburg. Laut Polizei wurden auch einige Maschinen in der Halle in der Gildestraße zerstört. Der Brand war gegen 22 Uhr gelöscht. Kurz nach Mitternacht brannte der Anbau eines Kuhstalls in Langballig. Nach Angaben der Feuerwehr brannten dort 20 Rundballen. Bei beiden Bränden kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden - sowohl die Brandursachen als auch die Schadenshöhen sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 05:30 Uhr

Wetter: Schwül-warme Temperaturen, später Gewitter möglich

Bis zum Nachmittag ist es meist trocken, phasenweise länger sonnig - es ziehen mal lockere, mal dichtere Wolken durch. In der zweiten Tageshälfte kann es zu Gewittern kommen - örtlich mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Es ist teils sehr schwül - die Temperaturen steigen auf 24 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 31 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

