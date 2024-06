Landespolizei SH: Maren Freyher wird neue Direktorin Stand: 27.06.2024 13:14 Uhr Die gebürtige Lübeckerin Maren Freyher übernimmt den Posten der Landespolizeidirektorin. Der bisherige Amtsinhaber Michael Wilksen geht in den Ruhestand. Heute gab es in Eutin einen Festakt.

Bei dem Posten handelt es sich um das ranghöchste Amt der Landespolizei. Maren Freyher ist die erste Frau in Schleswig-Holstein, die diese Position übernimmt. Ihr neues Amt tritt sie am 1. Juli an.

Festakt in der Landespolizeischule in Eutin

Bei einem Festakt in der Landespolizeischule in Eutin (Kreis Ostholstein) hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) die jeweiligen Urkunden an die neue Amtschefin Freyher sowie an den scheidenden Amtsinhaber Michael Wilksen, der in den Ruhestand geht, übergeben.

"Maren Freyher bringt eine beeindruckende Bilanz in unterschiedlichen Laufbahnen und Verwendungen mit und wird nun die Verantwortung übernehmen, die Landespolizei in die Zukunft zu führen", sagte die Innenministerin.

Neue Chefin mit langjähriger Erfahrung

Maren Freyher ist 1987 Polizistin geworden und machte dann Karriere als Gruppenführerin in der Bereitschaftspolizei. Nach ihrem Aufstieg in den gehobenen Dienst führte sie unter anderem die Hundertschaft, absolvierte später ein Masterstudium für den Laufbahnwechsel in den höheren Dienst und verantwortete mehrere IT-Projekte für die Polizei. Seit fünf Jahren leitet sie die Abteilung Aus- und Fortbildung für die Bereitschaftspolizei. Das Amt hatte sie auch bereits vom scheidenden Landespolizeidirektor Wilksen übernommen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Personalie. Freyher habe den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt, sagte der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger.

