Nationalpark Wattenmeer wird 15 Jahre alt

Vor genau 15 Jahren ist der Nationalpark Wattenmeer zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Seitdem gehört der Nationalpark zwischen Dänemark und den Niederlanden zu den inzwischen mehr als 50 Natur- und Kultur-Erbestätten in Deutschland. Für den Leiter des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Tönning (Kreis Nordfriesland), Michael Kruse, war die Auszeichnung im Rückblick ein absoluter Glücksfall für die Region. Die Skepsis einiger Menschen habe sich nicht durchgesetzt, im Gegenteil: Inzwischen leben ihm zufolge viele im Tourismus davon, mit dem besonderen Titel werben zu können. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 06:00 Uhr

Viele Sachbeschädigungen in Bad Bramstedt

In der Innenstadt von Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat es eine Serie von Sachbeschädigungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden gestern in bisher 18 bekannten Fällen unter anderem Autos, Anhänger, Schaufensterscheiben und Verkehrsschilder beschmiert. Die Schmierereien zeigen laut Polizei alle den gleichen Schriftzug. Auch zwei Gemeinschaftsschulen sind betroffen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro und bittet um Zeugenhinweise. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:00 Uhr

Andreas Wolff kommt zurück zum THW Kiel

Prominenter Neuzugang beim Handball-Bundesligisten THW Kiel: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kehrt Torwart Andreas Wolff zum deutschen Rekordmeister zurück. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus. Wolff, der 2016 mit der Nationalmannschaft Europameister wurde und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janerio die Bronzemedaille gewann, war 2019 nach drei Jahren beim THW nach Polen gewechselt. In Kielce steht Wolff eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 06:00 Uhr

Schockanrufe: Justizministerin fordert mehr Spielraum für Ermittler

Bei sogenannten Schockanrufen, bei denen es die Anrufenden meist auf Seniorinnen und Senioren abgesehen haben, braucht es mehr Ermittlungsmöglichkeiten. Das fordert Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU). Konkret geht es um eine Funkzellenabfrage, bei der Telefonate ermittelt werden, um mögliche Straftaten aufzudecken. Das ist bislang nur unter sehr speziellen Voraussetzungen erlaubt. Die Justizministerin befürchtet, dass dadurch bestimmte Verbrechen schwerer bekämpft werden können. Sie hat sich deswegen mit einem dringenden Appell an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gewandt, um die Voraussetzungen aus dem BGH-Urteil zu erweitern. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 06:00 Uhr

Normaler Unterricht an Lübecker Schule nach Polizeieinsatz

Kinder und Jugendliche können heute wieder ganz normal in die Emil-Possehl-Schule in Lübeck gehen. Gestern fand dort ein Polizeieinsatz wegen einer möglichen Bedrohungslage statt. Die 1.500 betroffenen Schülerinnen und Schüler mussten nach Polizeiangaben das Schulgelände verlassen. Ein Unbekannter hatte einen Notknopf innerhalb der Schule gedrückt. Auf diese Weise wurde der Leitstelle die Bedrohungslage gemeldet. Wer den Knopf aus welchen Gründen gedrückt hat, ist laut Polizei aber noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 2.606.2024 06:00 Uhr

Ministerwechsel in Kiel: Heinolds Nachfolgerinnen bekannt gegeben

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) räumt Ende Juli ihren Posten, die Grünen haben nun ihre Nachfolge bekannt gegeben. Es wird die Lübecker Juristin Silke Schneider (Grüne). Sie war mehrere Jahre Staatssekretärin im Finanzministerium unter Monika Heinold. 2020 entschied sie, dass sie wieder als Juristin arbeiten wollte. Das heißt: Sie kennt das Ministerium gut und auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Aktuell ist die 56-Jährige Präsidentin des Landgerichts Lübeck und Mitglied des Landesverfassungsgerichts. Monika Heinold war auch stellvertretende Ministerpräsidentin, Nachfolgerin wird Ministerin Aminata Touré (Grüne). | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonnenschein und Hitze

Heute gibt es viel Sonnenschein und nur einige lockere Wolken. Es bleibt trocken. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher UV-Belastung. Die Experten rechnen für fast gesamt Schleswig-Holstein mit ungewohnt hohen Werten. Zwischen 11 und 16 Uhr sollte man nicht zu lange in der Sonne bleiben. Der Wetterdienst rät stattdessen dazu, sich im Schatten aufzuhalten, die Haut zu bedecken und Sonnencreme aufzutragen. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 25 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 29 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 07:30 Uhr

