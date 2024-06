Keine E-Roller mehr in vielen Bussen in SH - wegen Brandgefahr Stand: 26.06.2024 16:14 Uhr Ab Juli dürfen in allen Bussen von NSH (Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH) keine E-Roller mehr mitgenommen werden - zum Beispiel in Kiel, Lübeck und Flensburg. Grund dafür sind nach Angaben eines Sprechers Sicherheitsbedenken.

Nach Angaben des NSH-Sprechers Malte Kock hatten einige Unternehmen diese Regelung bereits eingeführt - ab kommender Woche kommen weitere Betriebe hinzu. Das Problem sind laut Nahverkehrsgesellschaft die in den E-Rollern verbauten Lithium-Ionen-Akkus. Anders als zum Beispiel bei E-Bikes gibt es für die Roller-Akkus weder in Europa, noch in Deutschland einheitliche Sicherheitsvorgaben. Experten gehen deshalb von einem erhöhten Risiko für Akku-Brände aus. Sie berichten von Fällen, in denen sich E-Roller-Akkus ohne vorherige Anzeichen spontan selbst entzündet und explosionsartig in Flammen aufgegangen sind. Die Rauch- und Feuerentwicklung ist in Bussen extrem gefährlich, da Fahrgäste und Personal dort kaum ausweichen können.

NSH: Akkus müssen sicherer werden

NSH setzt damit eine Empfehlung des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) um, die auch in anderen Bundesländern schon gelten, so Kock. "Der Gesetzgeber und auch die Hersteller sind an diesem Thema dran und sofern die Akkus den höheren Sicherheitsanforderungen genügen, gibt es natürlich auch keinen Grund mehr, das Angebot weiterhin aufrechtzuerhalten."

E-Bikes sind von dem Verbot ausgenommen

Von dieser Regelung ausgeschlossen sind nach Angaben von NSH E-Bikes, Pedelecs, Elektro-Rollstühle und Elektro-Scooter für Menschen mit Behinderungen. Für die Akkus dieser Geräte gelten höhere Sicherheitsanforderungen.

Hier gilt das Mitnahmeverbot:

Aktiv Bus Flensburg GmbH

Autokraft GmbH

DB Regio Bus Nord GmbH (Dithmarschenbus)

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Rohde Verkehrsbetriebe GmbH

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH – SFK

Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH inklusive der Linien der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft

SWN Verkehr GmbH

Transdev Nord GmbH (Norddeutsche Verkehrsbetriebe)

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH

Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH – VSF

Verkehrsgesellschaft Südholstein mbH

Vineta Autobus GmbH

Auch an Bord der Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel dürfen E-Roller ab Juli nicht mehr mitgenommen werden. Busunternehmen im Hamburger Verkehrsverbund, die zum Beispiel auch in den Kreisen Steinburg und Pinneberg fahren, regeln die Mitnahme von E-Rollern individuell. In allen Nahverkehrszügen in Schleswig-Holstein können Elektro-Tretroller weiterhin ohne Einschränkungen mitgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 14:00 Uhr